Un taglio quasi smithsiano, inframezzato da pulsioni più rabbiose, che guardano al post-punk, con forza e aggressività. Davvero niente male questo singolo dei Films On Song, che tengono alto il ritmo e l’intensità, lavorando molto bene sulla melodia ma anche sull’urgenza assoluta del brano.
La band definisce la canzone come un viaggio attraverso il mondo moderno, dove i pensieri reali di tutti vengono trasmessi online mentre la vita reale sembra più ambigua.
