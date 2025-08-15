I Tiberius di Boston hanno annunciato il loro nuovo album, “Troubadour“, in uscita il 14 novembre per Audio Antihero. Avevamo già messo nel radar la formazione con il primo singolo e ora ecco il secondo assaggio.

Nato come progetto solista di Brendan Wright, Tiberius si è evoluto in un quartetto, producendo quello che Wright definisce “Farm Emo“. La band fonde indie punk, alt country e psichedelia con un songwriting personale ed emotivo, ma allo stesso tempo facilmente riconoscibile.

“Per gran parte della mia vita mi sono definito quasi completamente in relazione agli altri: i miei amici, la mia famiglia e le mie relazioni. Troubadour è stato scritto in un breve periodo in cui queste relazioni sono cambiate in modo significativo, e mi è sembrato di subire una morte personale. Per mesi mi sono sentito pazzo, ma inevitabilmente ho trovato conforto nella natura. Per un periodo mi sono sentito profondamente connesso all’universo in un modo che era completamente al di fuori del mio senso di sé. Ero tutto allo stesso tempo, ed è stata una delle esperienze più profonde che abbia mai avuto. Ed è stata dura. E penso di essere stato abbastanza fortunato da riuscire a catturarla in queste 10 tracce”.

<a href="https://tiberiuswright.bandcamp.com/album/troubadour-2">Troubadour by Tiberius</a>

Anche in questo brano emerge quel taglio anni ’90, con quel mood profondamente “Deep Elm”, giusto per inquadrare il sound. La canzone è viva, pulsante, con cambi di tempo e di sensibilità: si muove morbida, poi ha impennate d’orgoglio che ci portano a un ritornello forte e vigoroso, mentre il sound prende forza e vigore, ma poi ecco che la quiete ritorna su di noi. Una girandola di emozioni e sentimenti, fiono a un finale in crescendo, epico, coinvolgente e trascinante.

