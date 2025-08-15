Altro debutto sulla lunga distanza sorprendente e molto interessante quello di Yoshika Colwell musicista del Kent dalla vita avventurosa (ha vissuto per un lungo periodo in un caravan) che dopo diversi singoli e EP ha pubblicato il primo album su Blue Flower Music.

Credit: Bandcamp

Cresciuta ascoltando Joni Mitchell e Kate Bush s’ispira a Gillian Welch e Linda Perhacs, John Prine, Carole King, Nick Drake e i Talk Talk, ha cominciato a scrivere canzoni a quindici anni, si esibisce live dal 2017, predilige la solitudine ma è stata coinvolta in pregevoli collaborazioni (“The Weather” e “No Ideology” con Sam Beste / The Vernon Spring ad esempio).

Un lungo percorso quello che l’ha portata a questo disco realizzato con il supporto dei produttori Oli Bayston e Jimmy Hogarth e uscito quando di anni ne ha trentadue, preceduto da grandi attese visto che da tempo è considerata una delle speranze della musica d’oltremanica.

Undici brani emozionanti e delicati, profondamente catartici e riflessivi quelli di “On The Wing” come “On & On” che con malinconia ragiona sulle scelte fatte, le occasioni mancate. Melodie minimali ma non troppo come dimostra l’arrangiamento di “Last Night” con la voce di Yoshika intima, lunare e rarefatta.

“In Bloom” racchiude il senso dell’album, la speranza e la nostalgia per l’infanzia ormai trascorsa e difficile da ritrovare. Sa costruire intense atmosfere la musicista inglese soprattutto nelle orchestrali “Turn My Face Away” e in “It’ll Never Be Enough” e nella delicata “Into The Water”.

Vero piccolo gioiellino “There’s Got To Be A Loser Babe” dall’anima pop e melanconica, segno di una ormai raggiunta maturità, non a caso scelto come terzo singolo di un album che rielabora le mille sfumature del folk con personalità e passione.

Armonie di classe come quelle di “Fighting On The Wing” ispirata dal poema “The Peace Of Wild Things” di Wendell Berry e il piano di “A Poem About Walking” confermano il talento di Yoshika Colwell in un disco che vive di equilibri fragili come quelli di “Once In A Blue Moon” e “Maybe” ammaliando con la sua infinita grazia.