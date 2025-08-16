Non ce la siamo proprio sentita di inserire i The Sentimental Tourists nella nostra rubrica Brand New che, di solito, riserviamo agli emergenti, che magari hanno poca discografia alle loro spalle. Diciamo questo perché dietro a questo progetto, in apparenza nuovo, si nascondono due pesi massimi della musica irlandese, ovvero Dave Long e Paul Page.

Dave è stato il cantante dei Into Paradise, gruppo seminale dei primi anni ’90 di Dublino che ha pubblicato due album (tra cui il brillante “Churchtown”) e numerosi EP e singoli. Paul (che 4 anni fa avevamo intervistato) ha suonato la chitarra nei Whipping Boy che hanno pubblicato tre album e due EP, con il secondo lavoro, “Heartworm“, regolarmente citato dalla critica come uno dei migliori album irlandesi di tutti i tempi.

Insieme si ritrovano per dare forma e sostanza a quattro brani ricchi di fascino e vibrazioni del passato. La chitarra di Page disegna trame malinconiche e delicate, vecchia scuola verrebbe da dire e dimostra di non aver perso affatto un tocco magico e melodico (e anche rumoroso, basti sentire “Happy Beatle”), anche se ovviamwente siamo ben lontani dalla atmosfere plumbee della sua precedente band.

<a href="https://thesentimentaltourists.bandcamp.com/album/the-sentimental-tourists-ep">The Sentimental Tourists EP by The Sentimental Tourists</a>