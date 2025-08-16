A settembre 2019, dopo otto anni e mezzo dal precedente LP, le Vivian Girls avevano pubblicato, via Polyvinyl, il loro quarto LP, “Memory“.

Poi è arrivata la pandemia e il gruppo statunitense si é fermato nuovamente, ma giovedì sera sono finalmente tornate a suonare insieme allo Stone Pony di Asbury Park.

La band noise-pop di Brooklyn ha riunito in un post Instagram alcuni filmati della serata girati dai suoi fan e ha scritto che presto ci saranno novità: la speranza é che possa presto arrivare un nuovo album e magari anche un tour europeo.