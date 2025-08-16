credit: Nicole Barley

Una ballata tra solido indie rock e Americana, con un tocco quasi rurale con la presenza di questo banjo, ecco cosa ci offrono i Work Wife di Meredith Lampe, che iniziano il loro percorso verso l’album d’esordio. Una canzone che sembra muoversi su sentieri musicali ben chiari e invece ci sorprende con una forza e un vigore che arrivano inaspettati e ci colpiscono, alla grande, sublimandosi in un ritornello travolgente.

“Big Parking Lot è il nostro inno ai grandi sentimenti. Essere visti – il tema di questo LP – richiede onestà, e Big Parking Lot è una confessione in tal senso. Esploriamo l’ossessione di respingere i sentimenti per qualcuno e la vergogna di provarli. La canzone narra una fantasia romantica immaginaria per esplorare questa tensione, mescolandola con un ricordo reale del liceo: ci fermiamo fuori dal centro commerciale e scherziamo con gli amici, ballando e facendo gli sciocchi. A quel tempo sembrava che stessimo gareggiando per essere la più divertente, la più buffa, la più spensierata, la “ragazza divertente”. Lei non ha mai difficoltà a conquistare qualcuno. Non si preoccupa dell’apparenza, ma riesce magicamente a mantenere la sua. Si lascia travolgere dai sentimenti, ma con il suo fascino riesce sempre a tirarsi fuori dai guai. Non è reale e non dovrebbe essere un modello da seguire, ma è sicuramente una buona protagonista per un pensiero colpevole passeggero”.

Work Wife è un progetto indie rock cher vede coinvolti Meredith Lampe, Cody Edgerly e Kenny Monroe. Mescolano testi malinconici con un mood sonoro folk rock per creare una musica che riflette il loro umorismo dark. Meredith Lampe suona anche la tastiera e canta nei favolosi Sea Lemon, con cui ha recentemente condiviso il palco con i Death Cab for Cutie durante il loro tour estivo. “Parade“, LP di debutto dei Work Wife, uscirà il 30 ottobre per la Born Losers Records.

Ancora Meredith sul disco:

Parade è incentrato sull’atto di essere visti e sullo scambio di energia che si crea tra lo spettatore e il soggetto. Volevo usare questo disco per esplorare gli alti e bassi di quella sensazione, insieme al dolore che provi quando qualcuno vede in te qualcosa che non sapevi di avere. Il nostro precedente EP Waste Management esplorava la percezione in direzione esterna: leggere tra le righe delle frasi di qualcuno, scrutare con gli occhi socchiusi un’espressione facciale ottusa, imparare i manierismi di qualcuno come se fossero rappresentazioni fisiche dei suoi pensieri. In questo LP ribaltiamo questo concetto per esplorare il modo in cui gli altri ci vedono.

Tracklist:



Community Garden Big Parking Lot Ohh Man Boiling Water When I Got Over You Lemonade Pretty Cool Or Kinda Lame Centerfold RV Parks

