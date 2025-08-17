Laura Kovic dei Tigercats torna a dedicarsi ai Fortitude Valley band che ha fondato nel 2019 dopo il buon esordio omonimo del 2021 e ora un secondo album, questo “Part Of The Problem, Baby” che vede Kovic sempre affiancata da Nathan Stephens – Griffin dei Martha alla batteria con l’inserimento di David Hillier alla chitarra e Naomi Griffin al basso.

Credit; Bandcamp

L’indie rock fortemente melodico e pieno d’energia dei Fortitude Valley non cambia ma diventa ancora più sincero e autoironico nei testi, tra i dubbi affrontati con la giusta dose di consapevolezza in “Everything Everywhere” e ritornelli vivaci e sbarazzini, perfetti nella loro immediatezza come “Why you totally fucked it? (I’m asking) Why you totally fucked it?” in “Totally”.

Una band ancora più convinta di sé e dei propri mezzi i Fortitude Valley di “Part Of The Problem, Baby” che riescono a far suonare freschi e genuini i riff di “Video (Right There With You)” e “Sunshine State” con irresistibile passione e molta voglia di raccontarsi. Spontanei in “Red Sky” e “Don’t You Wanna Be Near Me?”, taglienti nella title track, romantici in “Take Me Away, I’m Dreaming”.

“Into The Wild” è uno dei brani più intensi e delicati, prima che l’energia torni a salire in “Oceans Apart” finale che al suon di “Crossing my heart / Oceans apart / Trying to make it on my own” racconta molto della vita di Laura Kovic, australiana che da anni vive in Inghilterra. Restano se stessi i Fortitude Valley e se fossero band come loro l’antidoto all’abuso di intelligenza artificiale?