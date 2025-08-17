I King Gizzard & The Lizard Wizard sono stati raggiunti onstage da Jello Biafra per una cover di “Police Truck” dei Dead Kennedys.

L’incontro è avvenuto venerdì sera (15 agosto) al Field Of Vision festival di Buena Vista, in Colorado, dove i rocker psichedelici australiani hanno presentato Biafra come “uno dei nostri eroi” e “una grande fonte di ispirazione” per loro.

“Police Truck” usciva nel 1980 come b-side del classico dei Dead Kennedys “Holiday In Cambodia” .

Alla fine dell’esibizione, Biafra ha detto: “un momento fottutamente fantastico della mia vita” e ha descritto i King Gizzard come “la mia band preferita al mondo“.