Nata a Washington e cresciuta nel Massachusetts, Marissa Nadler si era trasferita nel Tennessee appena prima dell’inizio della pandemia e nel 2021 aveva pubblicato il suo nono album, “The Path Of The Clouds“, seguito l’anno dopo dall’EP “The Wrath Of The Clouds”, composto da tre pezzi inediti e da due cover: ora la quarantaquattrenne statunitense torna, via Bella Union (via Sacred Bones Records nel nord America), con questo suo nuovo full-length, che lei stessa ha prodotto (tra casa sua e gli Uptown Studios di Nashville), mentre Randall Dunn dei Sunn O))) si è occupato del mixing e Heba Kadry (Slowdive, Bjork, Mars Volta) ha curato il mastering.

Credit: Ebru Yildiz

Dopo aver trovato dei toni dreamy nel suo lavoro precedente, con “New Radiations” la Nadler vira verso tonalità folk, ma sempre nella sua visione, creando undici canzoni dalle sensazioni ultraterrene.

Non possiamo che partire con questa nostra breve analisi parlando di “Bad Dreams Summertime”, una delle nostre canzoni preferite di questo nuovo LP della Nadler: la musicista di stanza a Nashville, pur utilizzando una strumentazione scarna (come più o meno in tutto il resto del disco), riesce a creare atmosfere sognanti ed eteree che sembrano volerci ricordare i Mazzy Star, mentre le fantastiche armonie ci portano indietro verso quei gruppi indie-pop tutti al femminile degli anni ’60.

Facciamo solo un passo più avanti con “You Called Her Camelia” e ci spostiamo invece su territori country-folk e Americana con l’uso di chitarra e lap-steel, mentre i toni rimangono malinconici, ma allo stesso tempo celestiali.

“Light Years” è un’altra perla, sempre cupa e delicata, dove la chitarra acustica e i synth convivono con lo splendido suono dell’autoharp, disegnando poesia pura e un clima che sembra volerci far fluttuare delicatamente nello spazio infinito.

Anche “Smoke Screen Selene” ha qualcosa di ultraterreno tra la voce incredibile, sempre emozionante e impregnata di riverbero della Nadler e il suono pesante dei droni che, uniti ai gentili arpeggi in sottofondo, riescono a dare davvero una bella sensazione.

“Hatchet Man”, invece, è una ballata gothic-folk dipinta con chitarra acustica e synth e sembrerebbe perfetta come colonna sonora di un film noir, grazie alla sua atmosfera dai toni cupi.

Poetico, cinematografico, celestiale, sognante, folky, dark: difficile capire quale sia l’aggettivo più corretto per definire “New Radiations”. Sicuramente non è un lavoro banale o di facile ascolto, ma è un disco di grande qualità e capace di lasciare tante emozioni sotto ogni punto di vista e ogni traccia è un piccolo gioiello che vi consigliamo di ascoltare.