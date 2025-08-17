Nuovo progetto per i Bodega che, solo per l’occasione, cambiano nome in Nodega e si danno a una forma di hardcore punk molto essenziale, quasi naïf sotto molti aspetti, in bilico fra suggestioni vintage e aperture alla modernità.

Credit: Ebru Yildiz

L’album che testimonia questa strana metamorfosi si intitola “Rot In Helvetica” e dura appena diciotto minuti. Più che di un tradizionale full-length, quindi, si tratta di una sorta di EP che si snoda in otto schegge punk rock nelle quali la melodia è sempre e costantemente al centro del discorso.

I Bodega non rinunciano del tutto alla loro natura originale; continuano ad avvertirsi in maniera chiara le declinazioni indie e post-punk dei loro album canonici, soprattutto nei brani leggermente più elaborati (“Show The Scaffolding”).

Nel complesso però è l’energia viscerale dell’hardcore stile ‘80s Made in USA a dominare in questo piccolo album compatto e godibile, trainato da chitarre elettriche taglienti come rasoi arrugginiti che sanno far particolarmente male nei pezzi più esplosivi della raccolta (“Monthly Follower”, “Quantify” e soprattutto “Guess What” dove, nel finale, c’è una specie di sfuriata in salsa heavy metal).

Un ascolto interessante per una band che dimostra di saperci fare anche quando si muove in un territorio non strettamente di sua competenza.