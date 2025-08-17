Come al solito gli Osees sono superprolifici e anche quest’anno non ci fanno mancare almeno un album: è appena uscito, via Deathgod, questo loro ventinovesimo LP, che segue di appena dodici mesi il precedente, “Sorcs 80″.

Credit: Nick Sayers

Il frontman John Dwyer spiega che le 12 tracce che compongono “ABOMINATION…” sono un attacco ipnotico, maniacale e propulsivo ai sensi, una reazione appropriata a un mondo afflitto da genocidi, collasso ambientale, violenza sancita dallo Stato, tecnocrazia in progresso e altro ancora.

I giochi si aprono con “Abomination”, una delle quattro tracce presenti su questo disco lunghe meno di due minuti: un’incredibile rabbia punk che si sfoga con grida, riff chitarristici a velocità assoluta, un drumming intenso e inarrestabile e qualche inserzione di synth. Subito una botta di adrenalina a livelli pazzeschi.

“Infected Chrome”, invece, dura quasi cinque minuti ed è un altro attacco frontale pazzesco, ma in questo caso Dwyer e compagni puntano molto i synth, anche se non manca spettacolari assoli di chitarra, mentre il supporto delle due batterie continua a farsi sentire intensamente.

Il principale singolo “Flight Simulator” è davvero eccezionale perché, con la forza delle sue chitarre e del doppio drumming (cortesia di Dan Rincon e Paul Quattrone), riesce a trovare spiragli più poppy e divertenti, senza perdere la sua anima psych-garage e la sua sempre inarrestabile intensità.

“Coffin Wax” ha una notevole sensibilità melodica ed è allo stesso tempo rumorosa e incazzata, mentre la cortissima “Ashes 1″ (meno di un minuto) è una bomba esplosiva che arriva dritta in faccia senza pietà con la sua anima totalmente punk.

Mentre Dwyer e soci gridano tutta la loro rabbia nei confronti di un mondo sempre più pazzo e ingiusto, continuano a portarci in numerosi mondi sonori che, partendo dal garage-rock si spostano facilmente verso tonalità punk, pop, psych o anche elettroniche, lasciandoci sempre un buon gusto melodico: un altro lavoro solido, intenso e di ottima qualità per questi californiani.