Come al solito gli Osees sono superprolifici e anche quest’anno non ci fanno mancare almeno un album: è appena uscito, via Deathgod, questo loro ventinovesimo LP, che segue di appena dodici mesi il precedente, “Sorcs 80″.
Il frontman John Dwyer spiega che le 12 tracce che compongono “ABOMINATION…” sono un attacco ipnotico, maniacale e propulsivo ai sensi, una reazione appropriata a un mondo afflitto da genocidi, collasso ambientale, violenza sancita dallo Stato, tecnocrazia in progresso e altro ancora.
I giochi si aprono con “Abomination”, una delle quattro tracce presenti su questo disco lunghe meno di due minuti: un’incredibile rabbia punk che si sfoga con grida, riff chitarristici a velocità assoluta, un drumming intenso e inarrestabile e qualche inserzione di synth. Subito una botta di adrenalina a livelli pazzeschi.
“Infected Chrome”, invece, dura quasi cinque minuti ed è un altro attacco frontale pazzesco, ma in questo caso Dwyer e compagni puntano molto i synth, anche se non manca spettacolari assoli di chitarra, mentre il supporto delle due batterie continua a farsi sentire intensamente.
Il principale singolo “Flight Simulator” è davvero eccezionale perché, con la forza delle sue chitarre e del doppio drumming (cortesia di Dan Rincon e Paul Quattrone), riesce a trovare spiragli più poppy e divertenti, senza perdere la sua anima psych-garage e la sua sempre inarrestabile intensità.
“Coffin Wax” ha una notevole sensibilità melodica ed è allo stesso tempo rumorosa e incazzata, mentre la cortissima “Ashes 1″ (meno di un minuto) è una bomba esplosiva che arriva dritta in faccia senza pietà con la sua anima totalmente punk.
Mentre Dwyer e soci gridano tutta la loro rabbia nei confronti di un mondo sempre più pazzo e ingiusto, continuano a portarci in numerosi mondi sonori che, partendo dal garage-rock si spostano facilmente verso tonalità punk, pop, psych o anche elettroniche, lasciandoci sempre un buon gusto melodico: un altro lavoro solido, intenso e di ottima qualità per questi californiani.