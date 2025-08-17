Credit: Pierpaolo Perna

I’m The Villain (Gianmario Galano) è uno dei cantautori indie più interessanti del panorama alternativo italiano, capace di mescolare sonorità shoegaze e testi taglienti con grande personalità. La sua musica colpisce per l’autenticità e la capacità di raccontare il disagio contemporaneo con lucidità e ironia. Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con lui per conoscerlo meglio. Tra ispirazioni, nuovi progetti e visioni artistiche, ne è venuta fuori una chiacchierata intensa e stimolante.

Iniziamo dalle origini: ti ricordi quando è nata la tua passione per la musica?

E’ difficile collocare il momento esatto in cui è nata la mia passione per la musica perché sono stato esposto alla musica quasi da sempre, grazie a familiari musicisti e/o musicofili. Quello che ricordo esattamente è il momento in cui questa passione è esplosa: era il 1999 ed io, rapito dal concertone del primo maggio in TV, decido subito dopo di rispolverare una vecchia chitarra acustica di mio zio. Da lì i primi brani imparati con le “Tab” di Nirvana, Radiohead, Muse, Soundgarden, Smashing Pumpkins e poi col tempo le prime band e i primi progetti con altri musicisti.

Hai dei punti di riferimento musicali particolari, degli eroi (o “antieroi”) figure che consideri ispiratrici?

Facciamo che ho vari eroi, uno per ogni aspetto musicale per me rilevante. Paul McCartney per la melodia, Brian Wilson per la cura degli arrangiamenti, Thom Yorke per il songwriting, Graham Coxon per il genio chitarristico, David Bowie per la vocalità. Senza dimenticare i Beach House per il suono.

Tra le influenze del tuo sound si colgono sfumature dream pop e new wave: è una scelta consapevole?

Certo che sì. In particolare The Cure che reputo i veri padri del dream pop. Sono sempre stato un consumatore di musica curioso e onnivoro e ci sta che vengano fuori influenze disparate.

Parliamo dell’album in uscita: che tipo di approccio hai avuto nella scrittura e nella produzione? Cosa vorresti che arrivasse a chi lo ascolta?

Nell’ album, pur partendo da una tavolozza sonora uguale per tutti i brani ho provato a variare in termini di soluzioni, strutture, dinamiche e mood. Dall’uptempo del primo singolo “Guitar falling on the floor” a suites di estrazione shoegaze con divagazioni strumentali, passando per sonorità elettroacustiche e chitarroni anni 90. Non so dirti cosa vorrei arrivasse a chi avrà l’opportunità di ascoltarlo, ma posso in anticipo dire che è un disco assolutamente sincero e urgente. Ci sono solo io a divertirmi come un bambino nel mio piccolo home studio, senza filtri o intermediari, nel bene e nel male.

Nell’ultimo decennio, in Italia, ho come la sensazione che si faccia più fatica ad aprirsi alla cosiddetta scena indie internazionale. Tu come la vedi?

Dipende. Credo che un certo tipo di indie cantautorale in Italiano abbia qualche chance in più per ragioni di lingua e cultura. Per il resto sono d’accordo che la combo “generi alternativi + cantato in inglese” abbia begli ostacoli da superare per avere spazio e attenzione.

Quanto è importante la dimensione live per il tuo progetto?

Importantissima, anche se l’ho compreso dopo. Il progetto nasce anche per ritrovare una dimensione musicale di “tranquillità”, senza compromessi con nessuno su prove, concerti, scelte stilistiche ecc.. Poi, dopo i primi anni in cui mi sono limitato a produrre musica e “buttarla” sul web, ho sentito l’esigenza di tornare a suonare live. Il live oggi, tra streaming, reel e storie sui social, resta un ancoraggio alla realtà, alle relazioni, all’impatto sugli altri grezzo e senza editing.

Ultima domanda: c’è un brano del disco in uscita a cui sei particolarmente legato?

Onestamente sì! Si chiama “This joyful nostalgia” ed è il prossimo singolo prima della release del disco. Non saprei dirti il motivo, probabilmente perché racchiude sinteticamente un po’ tutto, passato e futuro, dolcezza e potenza, gioia e nostalgia.