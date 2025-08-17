Credit: press

Che roba superlativa!! Mamma mia!

Mi sono innamorato di questa “end of an eternity” dei Korder e ora è in loop costante.

Una base pulsante con un bpm che si fa anche elevato, voci eteree che arrivano direttamente dal paradiso, con una melodia malinconica e da pelle d’oca, mentre un mondo atmeferico e suggestivo si sta creando intorno a noi, tra la nebbia e l’oscurita cominciamo a intravedere la luce e noi andiamo a cercarla, andiamo verso quesi bagliori, mentre la canzone sale di tono, con una taglio tra il ballabile e lo shoegaze che ci lascia senza fiato.

Sembra di vivere un sogno fantastico, di quelli che non ci si vorrebbe svegliare mai, un sogno che ci culla ma nello stesso tempo ci incalza, ci fa muovere, ci scuote con i suoi riverberi e quelle chitarre rumorose.



“end of an eternity” è un favoloso brano tanto ipnotico quanto intimo, con un’atmosfera che oscilla tra euforia e malinconia. Applausi.

