Il debutto dei The Sick Man Of Europe, band di cui ci eravamo già occupati pochi mesi or sono, è un affondo glaciale e riflessivo nei dilemmi dell’epoca digitale. Il suono è essenziale, privo di fronzoli: niente basso, niente batteria dal vivo, ma ogni elemento è calibrato con rigore maniacale. Le influenze – Neu!, Suicide, Bauhaus – non sono citazioni nostalgiche, ma materiali riformulati per affrontare un presente disorientante. “Obsolete”, il singolo guida, incarna l’inquietudine di chi si sente già superato dal ritmo della modernità. L’intero disco è percorso da un senso di isolamento e conflitto interiore, raccontato con fredda lucidità.

“Obsolete” è il manifesto dell’album, un brano che s’interroga sul valore umano in un mondo che corre troppo in fretta. In definitiva, si tratta di un disco che non consola: piuttosto, amplifica il disagio con gusto ed echi regali. Bene, benissimo così.

