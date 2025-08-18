Dopo aver realizzato il loro settimo album, “Carpe Diem, Moonman”, solamente lo scorso maggio, gli Psychedelic Porn Crumpets annunciano ora un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Pogo Rodeo”, in uscita il prossimo 29 ottobre via What Reality? Records.

La prolifica band psych-rock di Melbourne dice:

Ciao fan delle tartarughe! Nel caso ve lo foste perso, abbiamo appena ricevuto i master del nostro ottavo album, “Pogo Rodeo”, ed è davvero fantastico! Abbiamo cercato di mantenere il segreto, ma ormai il segreto è stato svelato. Mi sono concentrato spiritualmente prima di ascoltarlo con le cuffie e non cambierei nulla, cosa che non ho mai detto prima. Mi piace sempre armeggiare e scolpire la zucca fino a quando non aggiungo così tante cose che non ricordo più da dove ho iniziato, ma questa volta ho cercato di seguire davvero le mie medicine e di rimanere su un unico filo conduttore, attenermi al piano, fidarmi del mio istinto e ascoltare il bruco, che parla con saggezza. Sono davvero entusiasta, sarà difficile superare questo album, complimenti a tutti coloro che hanno collaborato.