A distanza di nove anni dall’uscita del loro quinto LP, “A Corpse Wired For Sound”, i Merchandise tornano a farsi sentire oggi con materiale inedito.

La band indie-rock di Tampa, che nel 2020, aveva rilasciato tre compilation di materiale proveniente dai loro primi anni, condivide ora il singolo “You Shot Me Down”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman Carson Cox dice del brano:

Ecco una nuova canzone dei wMerchandise intitolata “You Shot Me Down”. Sto lavorando al nostro sesto LP dal 2019. È difficile dire quanto tempo ci vorrà per finire un album nel caos di questi ultimi anni, ma uscirà presto, anche se non adesso. Tuttavia, dopo un lungo periodo di silenzio radio, volevo condividere qualcosa.

Questo è per i fan che dopo tutti questi anni continuano a chiedermi nuova musica. Io e i miei compagni di band viviamo tutti in città diverse, abbiamo vite diverse ora, ma ho ancora molto da dire con questo progetto. È molto più difficile far funzionare le cose ora, come tutti sappiamo, ma non credo che questo debba fermarmi. So che la musica può ancora aprire i cuori.