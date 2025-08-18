Mac DeMarco, che sta attualmente attendendo l’uscita del suo sesto album in studio, “Guitar“, prevista per il 22 agosto tramite la Mac’s Record Label, ha criticato la musica generata dall’intelligenza artificiale.

In una chiacchierata con The Independent, ha riflettuto sui cambiamenti avvenuti nell’industria musicale e l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

“Ci troviamo in una fase strana, in cui l’intelligenza artificiale sta entrando in gioco e sta diventando sempre più brava in molte cose, molto velocemente“, ha dichiarato. “A volte sembra che tutto sia già stato deciso in anticipo. Nascono band generate dall’intelligenza artificiale e la gente ascolta la loro musica senza nemmeno rendersi conto che è stata creata da un algoritmo, ci troviamo in una situazione bizzarra“.



Il riferimento, più o mneo velato, è ai fittizzi The Velvet Sundown, band virtuale che è riuscita a raccogliere centinaia di migliaia di ascoltatori mensili su Spotify.

“Ho sentito che al giorno d’oggi molte persone usano l’intelligenza artificiale persino per scrivere i testi delle canzoni, il che è un po’ come…ma dai, smettetela. Penso che sia una questione di intenzioni. Se la gente vuole scalare la montagna, immagino che usi gli strumenti a sua disposizione per arrivarci. Non so cosa troverai una volta arrivato in cima, ma spero che tu sia felice“.

DeMarco ha poi continuato discutendo di come il suo album si collochi in questo contesto, dicendo: “Provo una certa soddisfazione per questo genere di cose, perché mi sembrano pure e reali. È estremamente mio. Penso che la parte più importante dell’arte sia l’elemento umano. Che sia buono o cattivo, è quello che voglio sentire“.

“Guitar” è il seguito di “Five Easy Hot Dogs” del 2023 e della compilation “One Wayne G”.

L’album è stato scritto e registrato nel novembre 2024 nella casa di DeMarco a Los Angeles. “Penso che ‘Guitar’ sia la rappresentazione più fedele della mia vita attuale che sono riuscito a mettere su carta“, ha detto dell’album. “Sono felice di condividere questa musica e non vedo l’ora di suonare queste canzoni in quanti più posti possibile“.