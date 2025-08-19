Credit: Sam Coy

A distanza di due anni e mezzo dall’uscita del suo sophomore, “An Inbuilt Fault”, Westerman tornerà il prossimo 7 novembre, via Partisan Records, con un nuovo full-length, “A Jackal’s Wedding“.

Il terzo album di Westerman, “A Jackal’s Wedding”, è diventato un documento di partenza e arrivo, di trasformazione continua e degli spazi liminali tra le ombre e le luci che le proiettano. La collaborazione con la produttrice Marta Salogni (che ha curato il mastering di “An Inbuilt Fault”) ha dato vita a un lavoro più confuso e onirico rispetto ai due precedenti album di Westerman.



Registrato in un palazzo del XVII secolo, trasformato in uno spazio artistico sull’isola di Hydra, l’album riflette il caos e i limiti dello spazio e lo utilizza come collaboratore.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Adriatic”, accompagnato da un video diretto da Dimitri Rokos.

Il musicista inglese di stanza ad Atene dice del nuovo brano:

Stavo cercando di uscire dai confini della mia realtà fisica immediata. La vita è piena di limiti pratici in termini di corpo, di ciò che ci si può permettere in termini di denaro, ecc., ma si può sempre andare in un luogo nella propria mente dove tutto è possibile, e la canzone è una celebrazione del recupero di questo concetto. Non scrivevo nulla da molto tempo. Dopo il mio primo disco ero molto depresso, l’intera esperienza era stata così negativa che non ero sicuro di voler continuare a fare musica. Scrivere questa canzone è stato come riprendere possesso di quello spazio creativo che è solo mio ed è potente. Ci sono periodi nella vita di tutti in cui si ha la sensazione di non avere alcun controllo su nulla. È la consapevolezza che c’è una parte di te a cui gli altri non possono accedere a meno che tu non lo permetta, e che puoi sempre conservare quello spazio, anche se è sepolto, perché non scompare finché ricordi che esiste.

“A Jackal’s Wedding” Tracklist:

1. S. Machine

2. About Leaving

3. Adriatic

4. Mosquito

5. Spring

6. PSFN

7. Nevermind

8. Agnus Dei

9. Nature Of A Language

10. Weak Hands

11. You Are Indelibly Where I Sleep