“Firenze Gaze Fest“: il primo festival shoegaze in Toscana. Ecco cosa ci sarà il 2 settembre 2025 presso Ultravox, Parco della Tinaia a Firenze.



Debutta a Firenze il Firenze Gaze Fest, il primo festival in Toscana interamente dedicato allo shoegaze, il genere musicale che ha trasformato riverberi, delay e feedback in paesaggi sonori onirici.



L’appuntamento è per martedì 2 settembre 2025, nella suggestiva cornice dell’Ultravox – Parco della Tinaia, con una line-up che unisce realtà affermate e una nuova promessa della scena:



Bear Of Bombay (Milano)

We Melt Chocolate (Firenze)

Inframellow (Livorno) – nuova rivelazione shoegaze

A seguire, Depo DJ accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i classici e le sonorità contemporanee dello shoegaze.



Il Firenze Gaze Fest è un evento curato da Mantide Concerti e In a State of Flux (Milano), con direzione artistica e artwork di Bonje in Yurt e Davide Depo.



Con questa prima edizione, Firenze si inserisce ufficialmente nella mappa dei festival italiani dedicati alla musica alternativa e di ricerca, offrendo agli appassionati un’occasione unica per scoprire e vivere dal vivo le sonorità che hanno segnato la scena indie internazionale dagli anni ’90 a oggi.

Tutto a ingresso libero.

Se We Melt Chocolate e Bear Of Bombay sono artisti transitati spesso sulle pegine di IFB con grandi lodi e meritate attenzioni, in virtù di un sound che ci ha sempre affascinato, la novità in questo caso, anche per noi, è rappresentata dai Inframellow di Livorno, guidati da Tommaso La Rocca.

Il sound degli Inframellow unisce la malinconia e la densità tipiche dello shoegaze a soluzioni moderne e influenze pop-rock, aprendo a una dimensione attuale e visionaria. La loro musica alterna muri di suono avvolgenti e melodie luminose, proponendo un immaginario emotivo e intenso, capace di parlare sia agli amanti delle sonorità storiche sia a

chi cerca nuove interpretazioni del genere.

