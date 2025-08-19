Siamo in rigorosa attesa di “Twilight Override”, il prossimo triplo album del fondatore e frontman dei Wilco Jeff Tweedy. Il mese scorso, Tweedy aveva presentato il progetto pubblicando ben quattro brani.

Oggi Tweedy è tornato con un altro nuovo brano, una canzone intitolata “Feel Free”, in cui il testo ti esorta ripetutamente ad abbracciare la libertà. Tweedy ha rilasciato questa dichiarazione: “La libertà di cui parlo in questa canzone arriva sia in piccole dosi che in grandi dosi. Mi arriva quando mi sento più libero nella mia vita. Che è quando registro un disco con i miei amici e canto una canzone che sento parte del passato, del presente e del futuro“.