Bella notizia per i fan di Sigrid. La cantante pop norvegese è pronta a tornare in pista con l’album “There’s Always More That I Could Say” atteso il 24 ottobre. Preorder QUI.

Ecco quanto Sigrid stessa dice, annunciando il nuovo disco:

È da un po’ di tempo che sto lavorando a qualcosa…e sono davvero entusiasta di annunciare che il mio terzo album, There’s Always More That I Could Say, uscirà il 24 ottobre. Probabilmente è il mio album preferito finora, e non vedo l’ora che lo ascoltiate tutti! Ci sono alcuni cantautori e produttori fantastici, ma un ringraziamento speciale va ad Askjell Solstrand che ha prodotto l’intero album con me come co-pilota/co-produttore. Lavoriamo insieme da 9 anni ormai, ma non credo che ci siamo mai divertiti così tanto in studio. Avete già avuto un assaggio di quello che abbiamo fatto con Jellyfish, il lato spensierato e leggero dell’album, e oggi potrete ascoltare Fort Knox, che rappresenta l’esatto opposto. È una canzone piena di quella rabbia che nasce solo dal dolore, e non vedo l’ora che ascoltiate questo lato dell’album. Ce n’è ancora molto altro. Buon ascolto con Fort Knox!