Giunti ormai al quarto album dopo “A Fistful of Peaches” (2023) “Written and Directed” del 2021 e l’esordio omonimo del 2018 i Black Honey di Izzy B. Phillips tirano le somme di un decennio di tour e concerti, periodo passato in frenetico movimento con tutto il bagaglio emotivo e fisico che ne consegue.

Credit: Bandcamp

Dodici brani dove la loro anima pop prende definitivamente il sopravvento sul disordine rock che resta in sottofondo, in controluce, raramente in primo piano in “Soak”, un disco che ha poco di veramente trasgressivo a parte la copertina in stile “Arancia Meccanica”.

Chitarre ammiccanti e ritornelli orecchiabili a profusione (“Insulin”, “Dead”, “Shallow”, “Slow Dance”) sintetizzatori e ritmi super pop (“Psycho”, “Sad Sun”) lasciano il posto a momenti vulnerabili che sono anche i più riusciti come la ballata orchestrale “Carroll Avenue”, la sofferta “Vampire In The Kitchen” con una prima parte sussurrata e un finale esplosivo, “Medication” dall’anima allucinata, folk e distorta.

Ci fossero più brani di questo tipo staremmo parlando di un album diverso, ben più graffiante e avventuroso, sono invece l’eccezione e non bastano il power pop di “Drag”, la grinta di “To The Grave” a salvare le sorti di “Soak” al netto della critica al mondo del successo e del divertimento a tutti i costi che è il fulcro di ogni canzone.

Molti puntavano sui Black Honey come definitiva speranza del pop rock inglese con chiare influenze d’oltreoceano appena qualche anno fa, oggi possiamo tranquillamente affermare che nonostante le buone posizioni raggiunte nella classifica UK resta una certa prevedibilità nel loro stile, manca il salto di qualità, l’evoluzione musicale che era lecito aspettarsi dopo quattro dischi e che in “Soak” viene appena accennata.