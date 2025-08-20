Nonostante i suoi impegni con i Wand, Cory Hanson sta portando avanti anche una carriera solista di assoluto valore che arriva ora al suo quarto lavoro sulla lunga distanza, appena pubblicato da Drag City, che segue di appena due anni il bellissimo “Western Cum“.

Credit: Asal Shahindoust

La press-release spiega che qui le sfumature ribollenti dei suoi lavori solisti passati lasciano il posto a una visione sempre più imparziale della vita sul campo, tinta di una vaporosa tonalità seppia e di altri toni nostalgici.

Scritte nel corso degli ultimi anni, le canzoni di Cory intrappolano il cantautore degli anni ’70 in un circolo di feedback, traendo ulteriore ispirazione dalle indelebili melodie di tutti gli uomini dell’American Songbook.

“I Love People” è stato prodotto dallo stesso Hanson insieme a Robbie Cody, che si è occupato del mixing, mentre Joe Bozzi si è occupato del mastering.

E’ il principale singolo “Bird On A Swing” ad aprire il disco, facendoci fare immediatamente un tuffo verso negli anni ’70 con splendide e luminose melodie chitarristiche, il piano, armonie vocali, un ritmo rilassato e il suono caldo del violino (che ci regala perfino alcuni preziosi assoli): una piccola perla per iniziare nel migliore dei modi.

Troviamo un altro tocco nostalgico anche nella title-track “I Love People” che, insieme a chiare influenze folk, ha anche una certa leggerezza psichedelica con quei suoi deliziosi coretti, mentre il drumming sostiene gli ottimi fiati che alzano il ritmo e lo rendono incredibilmente gradevole e gli aggiungono un non so che di beatlesiano.

In “Final Frontier” Cory invece riflette su temi dolorosi e di conseguenza il ritmo rimane basso: le armonie che lo accompagnano sono piuttosto cupe e la sua chitarra acustica appena pizzicata, mentre non manca anche la raffinatezza dei violini, che comunque rimane in sottofondo e aggiunge ulteriore malinconia.

“Bad Miracles” poco più avanti è una ballata piano e voce che sa toccare al cuore degli ascoltatori con grande eleganza: solo nel finale interviene inaspettatamente anche la chitarra, che si fa più rumorosa e fuzzy.

“Texas Weather”, invece, è decisamente più pulito, pieno di luce e anche il suo ritmo è più veloce e l’atmosfera sembra più allegra, trasportandoci verso toni di Americana scritti con chitarra e violino che godono di tanta bellezza.

Come già detto, “I Love People” è senza dubbio un album nostalgico che non nasconde le sue influenze, ma allo stesso tempo ha una buona varietà sonora e soprattutto tanta eleganza e qualità e ci fa conoscere un’altra faccia di Cory Hanson: un viaggio di nemmeno quaranta minuti molto gradevole e da intraprendere assolutamente.