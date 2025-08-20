I lombardi Bee Bee Sea ci offrono una sorta di antipasto del loro prossimo album con l’EP “It’s All About The Music”, scegliendo un formato alquanto atipico e curioso per l’occasione: una singola canzone riletta e stravolta in tre versioni differenti.

La struttura è semplice ma giocata con intelligenza: troviamo la traccia originale, una sua “sorella” più veloce e punkeggiante – per la quale il trio di Castel Goffredo dice di essersi ispirato alla reprise del brano “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles – e ancora una versione strumentale lenta, impregnata di atmosfere krautrock e modellata in studio con la collaborazione del produttore Marco Giudici, presente anche nel ruolo di chitarrista.

L’operazione parte da qualcosa di assai simile a un gioco: prendere un brano e tagliarlo, rallentarlo, accelerarlo, trasformandolo in un piccolo lavoro concettuale diviso in tre parti. Il risultato alterna furia garage e momenti più contemplativi, mantenendo sempre una grezza anima psichedelica.

L’EP è stravagante, divertente e dimostra la versatilità del gruppo, capace di muoversi tra diversi registri dello psych-rock senza perdere coesione. Una piccola ma gustosa iniziativa che sicuramente spicca nel panorama indie italiano, spesso poco incline a proporre musica al tempo stesso innovativa e leggera.

