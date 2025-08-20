Credit: Press

Dopo ben sette anni da “Pure-O”, Farao tornerà il prossimo 14 novembre, via marvaða / Western Vinyl, con il suo terzo LP, “Magical Thinking“.

Il disco della musicista norvegese è stato scritto e registrato tra Oslo e Berlino tra il 2019 e il 2024 ed è stato prodotto dalla stessa Kari Jahnsen, titolare del progetto, insieme ad Ådne Meisfjord.

“Magical Thinking” è un’esplorazione stratificata della perdita, del desiderio e della speranza. Ispirato al titolo e allo spirito di “The Year of Magical Thinking” di Joan Didion, il disco si muove nello spazio silenzioso tra il rifiuto e l’accettazione, toccando temi come il dolore, la resilienza e i rituali che ci sostengono quando la lucidità svanisce.

Dal suo ultimo album solista, Farao (Kari Jahnsen) ha co-fondato e pubblicato due album acclamati dalla critica con il duo disco Ultraflex, vincendo il premio come Miglior Album Elettronico agli Icelandic Music Awards, il tutto mentre affrontava il profondo cambiamento di vita che comporta diventare madre di due bambini. Queste esperienze hanno spostato la sua attenzione e hanno plasmato un approccio più chiaro e concreto al suo ritorno come artista solista.

“Magical Thinking” fonde R&B anni ’90, disco anni ’80 e jazz spirituale, ancorato alla voce distintiva di Farao e agli arrangiamenti elaborati. Nata nel piccolo villaggio norvegese di Ulnes e ora residente a Oslo, Kari Jahnsen attinge agli anni trascorsi a Londra e Berlino per creare il suo sound.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Voice Continue”, una collaborazione con Laraaji.

La cetra, le voci sovrapposte e le texture sintetizzate si intrecciano in un arazzo sonoro che traccia le tracce persistenti dell’amore materno che si tramanda di generazione in generazione. Il sound design etereo del brano e i testi ispirati alla spoken word evocano una quiete spirituale, dissolvendosi in una nebbia contemplativa che permane oltre il tempo e la memoria.

Farao dice del brano:

Lavorare con Laraaji su “Voice Continues” è stato un sogno. La sua musica irradia calore e apertura, e insieme abbiamo creato uno spazio in cui i nostri suoni potessero respirare. Laraaji ha un modo straordinario di trasformare il suono in luce, invitandoti a guardarti dentro pur continuando a sentirti espansivo.

“Magical Thinking” Tracklist:

1. Waiting For You

2. Spiritual Garden

3. Dreamy Ride

4. Hey Ladies

5. Full Moon

6. Xiang Xiang

7. Magical Thinking

8. Endelig

9. Voice Continues (feat. Laraaji)

10. Tschüssi

11. Sleep It Off