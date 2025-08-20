Credit: Anna White

A distanza di un anno e mezzo dal suo primo LP solista, “All Hits: Memories”, Jim White (Dirty Three, The Hard Quartet) tornerà con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Inner Day“.

Il maestro percussionista Jim White annuncia uno dei debutti più inaspettati del 2025: lui stesso come autore e cantante! Dopo il suo primo album solista, “All Hits: Memories” del 2024, la profonda intuizione percussiva di Jim continua ad alimentare un nuovo veicolo musicale nella sua vita con un nuovo album.

“Inner Day” vede Jim danzare con ancora maggiore abilità con se stesso con una nuova selezione di brani. Sviluppando meditazioni sui suoi arcani personali in espressive sensazioni di tastiera, crea parti come farebbe con la batteria, interagendo ulteriormente con esse anche alla batteria. Jim canta in due brani di spicco, “Inner Day” e “I Don’t Do / Grand Central” (con la partecipazione vocale di Zoh Amba). Il singolo principale “Inner Day” presenta il primo set di testi mai scritti da Jim.

L’australiano dice:

“Inner Day” parla dei veli e di come l’inconscio non segua l’orologio della persona sveglia. Non segue le cosiddette leggi esterne della temporalità e della causalità. E tu?

Negli ultimi cinque anni, Jim ha collaborato con Bill Callahan, Cat Power, Daniel Blumberg, Ed Kuepper e Mess Esque, oltre ad aver fatto esperienze collettive con Xylouris White, Jim White e Marisa Anderson, The Double, Springtime, Beings, The Hard Quartet e Dirty Three. A quarant’anni di carriera, il suo primo album da solista è stato una sorta di svolta.

White aggiunge:

Nel mio primo album “All Hits: Memories”, volevo avere un suono di tastiera che accompagnasse la batteria, perché insieme celebravano il motivo per cui alcune cose “colpiscono” la psiche, perché alcuni ricordi rimangono impressi. In seguito, ho scoperto che le note volevano muoversi di più e così nel mio secondo album “Inner Day”, è proprio quello che fanno.

Lavorando di nuovo con il co-produttore e collaboratore di lunga data Guy Picciotto, Jim si addentra ulteriormente nelle relazioni ipnotiche che hanno catturato nel suo primo disco.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Inner Day”, accompagnato da un video diretto da Tran.

“Inner Day” Tracklist:

1. Deathday

2. What’s Really Happening

3. The Titles

4. Longwood

5. Cloudy

6. Stepping

7. Two Ruffys

8. Inner Day

9. The Blinded Bird

10. I Don’t Do / Grand Central

11. Thanksgiving (Three Dead Walls)

12. 11.12.24

13. Anniversary