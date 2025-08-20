E’ già da un paio d’anni che seguiamo gli Spiritual Cramp attraverso la nostra rubrica “Brand New”: la band punk-rock di San Francisco annuncia ora il suo secondo LP, “Rude“, in uscita il prossimo 24 ottobre via Blue Grape Music, che arriva a distanza di due anni dal loro omonimo debutto full-length.

Prodotto da John Congleton (Lucy Dacus, St. Vincent, Angel Olsen), il disco vede la partecipazione di Sharon Van Etten nella canzone “You’ve Got My Number”.

Il frontman Michael Bingham parla dei temi dell’album:

Quando ti concentri su te stesso e sulle persone che ti circondano, puoi mantenere pulito il tuo lato della strada. E quando vedo il contrario, mi sento un po’ offeso, ed è proprio questo il tema di molte di queste canzoni.