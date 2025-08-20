E’ già da un paio d’anni che seguiamo gli Spiritual Cramp attraverso la nostra rubrica “Brand New”: la band punk-rock di San Francisco annuncia ora il suo secondo LP, “Rude“, in uscita il prossimo 24 ottobre via Blue Grape Music, che arriva a distanza di due anni dal loro omonimo debutto full-length.
Prodotto da John Congleton (Lucy Dacus, St. Vincent, Angel Olsen), il disco vede la partecipazione di Sharon Van Etten nella canzone “You’ve Got My Number”.
Il frontman Michael Bingham parla dei temi dell’album:
Quando ti concentri su te stesso e sulle persone che ti circondano, puoi mantenere pulito il tuo lato della strada. E quando vedo il contrario, mi sento un po’ offeso, ed è proprio questo il tema di molte di queste canzoni.
Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Young Offenders”, accompagnato da un video diretto da Sean Stout.
Il gruppo californiano spiega che la canzone é
Una lettera d’amore alla città più bella del pianeta Terra.
Riferendosi ovviamente alla loro San Francisco.
“Rude” Tracklist:
1. I’m An Anarchist
2. Go Back Home
3. At My Funeral
4. Automatic
5. You’ve Got My Number (ft. Sharon Van Etten)
6. I Hate The Way I Look
7. Interlude
8. Violence In The Super Market
9. True Love (Is Hard To Find)
10. Crazy
11. Young Offenders
12. New Religion
13. People Don’t Change