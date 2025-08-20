The Bug Club sono tornati a giugno con questo loro quarto LP (e secondo per la prestigiosa Sub Pop Records di Seattle), che segue di appena dieci mesi il precedente, “On The Intricate Inner Workings Of The System“.

Il nuovo album della proflifica band garage-rock gallese, che abbiamo visto a maggio sia a Milano che a Ravenna, è stato prodotto e mixato da Tom Rees (che suona anche la batteria sia sul disco che nella formazione live) ai suoi Rat Trap Studios di Cardiff, mentre Mikey Young si è occupato del mastering.

Se il gruppo del Mounmothshire inizialmente studiava alla scuola del blues, oggi ha imparato a trovare influenze punk e garage dalle tendenze lo-fi, come ci dimostra già l’iniziale “Full Grown Man”, che ricorda i primi Strokes, ma non dimentica di citare anche la gentilezza dolce-amara dei Velvet Underground, sebbene non manchi anche qualche momento più esplosivo.

Subito dopo “Twirling In The Middle” ha un’anima più punk e un coro incredibilmente catchy, accompagnato da graffianti chitarre e da un senso melodico notevole.

Poco più avanti troviamo, invece, “Muck (Very Human Features)” che, nei suoi quattro minuti e mezzo, ci regala momenti di pura delicatezza acustica dove la voce di Sam Willmett è supportata quasi esclusivamente da un fingerpicking leggero, mostrandoci una faccia riflessiva dei Bug Club.

Interessante anche il lavoro in “Living In The Future”, dove la formazione gallese passa in breve tempo da sensazioni art-punk con riff graffianti e un drumming intenso a toni garage con tinte pop e melodie notevoli, mentre le voci di Sam e di Tilly Harris riescono a convivere molto bene.

Anche in “The Sound Of Communism” la combo delle due voci funziona bene insieme a riff fuzzy, una cattiveria noisy, un’intensità punk e il loro sempre presente spirito pop.

Un bel disco con tanta energia, melodie più che gradevoli e una varietà sonora importante: senza dimenticare di mostrare le loro influenze, The Bug Club riescono a costruire un lavoro di valore che merita di essere ascoltato.