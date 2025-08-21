Dall’uscita del loro album di debutto “Scream From New York, NY“, lo scorso anno, i Been Stellar hanno offerto un paio di nuovi brani come “Breakaway” e “Adored“. Ora condividono “Always On My Mind”.

“Siamo stati davvero attratti dalla logica circolare del testo: ‘Ho bisogno di te, ti voglio perché sei sempre nei miei pensieri’“, spiega il cantante Sam Slocum. “Le mie canzoni d’amore preferite possono essere interpretate in diversi modi. Penso che sia fantastico quando c’è un pizzico di tristezza o ansia: mi sembra più accurato“.

“Always On My Mind” sarà inclusa in un EP (atteso il 22 settembre) intitolato “Breakaway“. Insieme ai due brani già conosciuti e citati sopra, oltre ovviamente a questa nuova canzone, ci sarà anche una versione acustica della stessa “Adored”.