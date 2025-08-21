Credti: press

I Florence + The Machine hanno ufficialmente annunciato un nuovo album intitolato “Everybody Scream”.

La band ha confermato l’uscita del nuovo album pubblicando una foto della copertina e confermando sia il titolo che la data di uscita. “Florence and the Machine, Everybody Scream, il nuovo album, questo Halloween“, recita la didascalia.

Sul sito web della band sono stati pubblicati anche i nuovi link per il preorder, che rivelano come l’album sarà disponibile dal 31 ottobre in vari formati.

Le speculazioni sul sesto album in studio di Welch e soci avevano preso slancio il mese scorso, quando la cantante aveva condiviso un po’ di post che suggerivano l’arrivo di nuova musica.

Il nuovo album sarà il primo della band dopo “Dance Fever” del 2022.

Florence + The Machine hanno pubblicato anche l’epico brano che dà il titolo al nuovo album “Everybody Scream”.

A quanto sembra, l’ispirazione per il disco nasce dall’intervento chirurgico salvavita a cui la cantante Welch si è sottoposta durante il “Dance Fever Tour” e dall’inizio del suo interesse per il misticismo spirituale e l’horror folk, comprendendo i limiti del proprio corpo e interrogandosi sul significato della “guarigione”.

Questi sono i temi che hanno contribuito a plasmare il disco, insieme all’esplorazione della femminilità, della coppia, dell’invecchiamento e della morte. Tutte le canzoni sono state scritte e prodotte dalla Welch negli ultimi due anni, con la collaborazione di Mark Bowen degli IDLES, Mitski e Aaron Dessner dei The National.