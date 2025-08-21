I Replacements ristamperanno “Let It Be” con un buon numero di brani inediti. L’album uscirà il 24 ottobre per Rhino, arricchito con materiale inedito dalle session dell’album, con versioni alternative di “Gary’s Got a Boner”, “Favorite Thing” e “Androgynous”, quest’ultima con una versione vocale diversa e l’intro completa al pianoforte.
Sono presenti anche gli outtakes inediti “Who’s Gonna Take Us Alive” e “Street Girl”.
Ecco qui proprio la versione alternativa di “Androgynous”:
Completano il cofanetto cinque brani bonus inclusi nell’espansione del 2008 di “Let It Be”, qui rimasterizzati, e un album live intitolato “Goodnight! Go Home!”, che comprende 28 brani registrati nell’agosto 1984 al Cubby Bear di Chicago.
In più, impossibile non notare la presenza di un vinile da 10″ aggiuntivo intitolato “Live at City Gardens”, una registrazione dal vivo di sei brani realizzata in un punk club di Trenton, nel New Jersey.