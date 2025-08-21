“Ritual De Lo Habitual” è vivido come i colori e le forme della Santeria, direttamente richiamati in copertina, e intenso almeno quanto i rapporti tra gli stessi Jane’s Addiction nel momento storico in cui fu concepito, registrato e pubblicato.

È un viaggio tutt’altro facile, perché si tratta di un’opera nettamente divisa in due – con il primo lato dinamico e dinamitardo, e il secondo che è un insieme di brani lunghi e compositi, oscuri e luttuosi – e questa sistemazione crea un senso di claustrofobia che rischia di annacquare la ricchezza di ciò con cui ci si trova in effetti ad avere a che fare.

Nello specifico, una band dalle influenze più disparate, che “Ritual De Lo Habitual” (prodotto da Dave Jerden) coglie al picco della sua creatività folle, alimentata dalla fame dei bassifondi (“Been Caught Stealing” se la batte in ogni possibile top 5 di brani sbucati fuori da Los Angeles nel periodo 1987–1992) e da traumi che sembrano ripetersi (per suicidi, per overdose), bruciata dalle tensioni e capace di riversare su nastro un intero abisso emotivo.

E poi: Dave Navarro è un chitarrista funambolico, che suona come se Jimi Hendrix, Jimmy Page e Prince – tutti insieme – fossero cresciuti sull’asfalto della Sunset Strip; Perry Farrell è, allo stesso tempo, animale da palco, scrittore di improbabile profondità e istrione capace di tutto e del suo contrario; la sezione ritmica è in grado di sputare fuori qualsiasi cosa, dalla leggerezza dei Caraibi alla pesantezza del metallo di Sheffield (ancora “Been Caught Stealing”: gran parte del merito va al pattern di Stephen Perkins, che è come se il batterista di James Brown fosse salito sulla DeLorean e sceso trent’anni avanti, con un aiutino di handclap sul backbeat).

Aggiungere: una copertina scandalosa che rischiò di non vedere la luce del sole e Dave Jerden alla produzione, uno con abbastanza pazienza da lavorare con quattro narcisisti nati (separandoli) ed abbastanza esperienza da far suonare ogni cosa (contemporaneamente) lussureggiante e lercia.

“Ritual De Lo Habitual” sparò i Jane’s Addiction in classifica e da lì Farrell s’inventò il Lollapalooza – che fu anche il loro (primo) tour di addio alle scene.

L’articolo, nella sua forma originale, lo trovate su ‘Non siamo di qui’ che ringraziamo per la gentile concessione.

Pubblicazione: 21 agosto 1990

Durata: 51:30

Dischi: 1

Tracce: 9

Genere: Rock alternativo, Alternative metal, Funk metal, Rock psichedelico

Etichetta: Warner Bros. Records

Produttore: Dave Jerden, Perry Farrell

Tracklist:

Stop!

No One’s Leaving

Ain’t No Right

Obvious

Been Caught Stealing

Three Days

Then She Did…

Of Course

Classic Girl