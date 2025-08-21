La musicista e compositrice svedese Anna von Hausswolff ha annunciato un nuovo album, “ICONOCLASTS“. L’uscita è prevista per il 31 ottobre tramite YEAR0001, la sua prima pubblicazione per l’etichetta, e l’ha prodotto con il suo collaboratore abituale Filip Leyman. All’album partecipano Ethel Cain, Iggy Pop, Abul Mogard, il sassofonista Otis Sandsjö e sua sorella Maria von Hausswolff.

Ha già condiviso due singoli, “The Whole Woman” con Iggy Pop e “Stardust”.

“Rompiamo con le convenzioni e le idee preconcette su come vivere la vita“, dice a proposito di “Stardust”, aggiungendo: “Non restiamo con le mani in mano mentre il mondo sta cadendo a pezzi”.

A proposito di “The Whole Woman”, invece dice: “A volte abbiamo bisogno di buttarci nelle acque più profonde e trattenere il respiro il più a lungo possibile. Una volta raggiunta la superficie, possiamo vedere oltre la meschinità della vita e dire solo la verità. Questa canzone d’amore è un omaggio all’uomo che sa ascoltare; è per la donna che ha il coraggio di tuffarsi“.

Tracklist:



1 The Beast

2 Facing Atlas

3 The Iconoclast

4 The Whole Woman feat. Iggy Pop

5 The Mouth

6 Stardust

7 Aging Young Women feat. Ethel Cain

8 Consensual Neglect

9 Struggle With The Beast

10 An Ocean Of Time feat. Abul Mogard

11 Unconditional Love feat. Maria von Hausswolff

12 Rising Legends