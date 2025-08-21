Credit: Bruce McBroom/ © Apple Corps Ltd.

La serie in otto parti “Anthology” dei Beatles ha reinventato il documentario musicale. Anziché avvalersi di un narratore esterno, “The Anthology” vedeva John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raccontare la loro storia, in tutte le sue complessità e contraddizioni. La serie, che presentava i Beatles a nuove generazioni di spettatori e ascoltatori, segnò l’inizio di un processo creativo e commerciale che continua tutt’ora.

“The Beatles Anthology” ritorna ora nella sua versione definitiva sullo schermo, su disco e su carta stampata.

Gli otto episodi originali della serie ripercorrono il leggendario viaggio iniziato a Liverpool e Amburgo che ha affascinato il mondo. I 4 Fab Four danno vita alla loro storia senza tempo: la Beatlemania, l’arrivo rivoluzionario della band negli Stati Uniti, il loro ruolo in prima linea nella controcultura degli anni ’60, l’esplorazione spirituale in India e lo scioglimento della Band. Tutto questo attraverso un unico filo conduttore: la musica, solo e sempre la musica.

Dal 26 novembre sarà reso disponibile un Episodio Nove completamente nuovo (in streaming esclusivamente su Disney+), che include filmati inediti dietro le quinte di Paul, George e Ringo che si riuniscono tra il 1994 e il 1995 per lavorare a “The Anthology” e riflettere sulla vita condivisa come “Beatles”.

Il restauro è stato supervisionato dal team di produzione di Apple Corps, in collaborazione con i team di Peter Jackson Wingnut Films e Park Road Post insieme a Giles Martin, che ha creato nuovi mix audio per la maggior parte della musica.

The Beatles Anthology Music Collections

Restaurato e ampliato a quattro volumi: vinile 12LP, 8CD e in digitale, in uscita il 21 novembre. Preorder.

La parte musicale di “The Anthology Collection”, originariamente curata da George Martin, ora rimasterizzata da Giles Martin, sotto forma di tre doppi album di materiale raro, rappresenta uno spaccato avvincente dello sviluppo iniziale delle canzoni che sono diventate capolavori e che risuonano ancora oggi con la stessa intensità di quando furono registrate per la prima volta.

“Anthology 4”, curata da Giles, include un ulteriore nuovo elemento: 13 demo inedite e registrazioni di sessioni alcune delle quali incredibilmente rare. Sono presenti anche nuovi mix di singoli di successo legati all’Antologia dei Beatles, come: “Free As A Bird” e “Real Love”, vincitori di un GRAMMY, a cui è stata data nuova energia dal loro produttore originale, Jeff Lynne, utilizzando la voce de-mixata di John Lennon.

Anche il video musicale originale di “Free As A Bird” è stato splendidamente restaurato.

Entrambi i nuovi mix si affiancano al più recente singolo di successo della band, l’ultima canzone dei Beatles, prima in classifica nel Regno Unito, “Now And Then”, vincitrice di un GRAMMY nel 2023. Tutti e tre i singoli sono stati creati partendo da rudimentali demo casalinghe che John ha registrato negli anni ’70, successivamente completati con parti vocali e strumentali registrate da Paul, George e Ringo.

Tra tutti gli album della “Anthology”, troviamo 191 tracce che saranno pubblicate il 21 novembre da Apple Corps Ltd./Capitol/UMG in digitale, in edizione deluxe da 12LP in vinile 180 grammi e box da 8CD. Entrambi i cofanetti comprendono le note di copertina originali delle Antologie 1, 2 e 3; la nuova “Anthology 4” include le note relative ai brani, scritte da Kevin Howlett e un’introduzione raccolta da interviste del 1996 registrate con l’amico e consigliere dei Beatles Derek Taylor.

The Beatles Anthology Book

L’edizione del 25° anniversario in uscita il 14 ottobre

Infine, il 14 ottobre uscirà l’edizione del 25° anniversario del libro “The Beatles Anthology” per Apple Corps Ltd. e Chronicle Books. Attraverso le sue pagine, John, Paul, George e Ringo condividono i loro ricordi onesti, intimi e rivelatori del viaggio della band accompagnati dalle impressioni dei loro colleghi più stretti, tra cui Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor e altri. Il libro bestseller di 368 pagine è splendidamente illustrato con più di 1.300 foto, documenti, opere d’arte e altri cimeli dagli archivi della band.

Tutto ciò che i Beatles hanno realizzato ha comportato un cambiamento. Ascoltare le loro canzoni e osservare lo svolgersi della loro storia ci avvicina a cambiamenti nella cultura, nelle idee e nella musica che hanno contribuito a plasmare e che continua a risuonare ancora oggi. “The Antology” ha sempre parlato del loro passato, ma questa nuova edizione conferma il loro ruolo nel presente e nel futuro.