Dietro al progetto Crazy Paving si nasconde Robbie Carman, musicista di stanza a Londra.

L’inglese debutta con il singolo, “Postcard”, che viene pubblicato dalla sempre piacevole Sad Club Records.

Il brano cattura la frustrazione e la paura della dissociazione: vivere la vita come uno spettatore che osserva la propria storia svolgersi, intrappolato tra il provare troppe emozioni e il non provarne affatto.

Carman spiega:

“Postcard” parla della dissociazione e della lotta per uscire da quella sensazione di distacco, come se fossi il pubblico che guarda un film senza sapere cosa succederà dopo.

“Postcard” è il primo passo verso un EP di debutto avvincente che parla a chiunque sia alle prese con contraddizioni interiori e speranze di connessione.



Partendo da una base folk costruita con la chitarra elettrica, Carman ci regala tre minuti di pura e sincera passione ricca di melodie pulite e gradevoli.

Crazy Paving è il progetto londinese del cantautore Robbie Carman, che utilizza la scrittura di canzoni per indagare il conflitto tra stati interiori e routine esteriori. Radicate in una prospettiva in prima persona e plasmate da influenze come Beck e Big Star, le sue canzoni iniziano con osservazioni giocose o banali che si aprono in riflessioni sincere sulla disconnessione, la sovrastimolazione, l’intorpidimento e gli strani rituali della vita moderna.



Sebbene sia un progetto solista, Crazy Paving suona dal vivo come una band di sette elementi, introducendo un’energia rilassata e collaborativa alle narrazioni accuratamente costruite di Carman. Mentre la struttura rimane deliberata, il suono dal vivo offre spazio alla spontaneità e alla consistenza. Queste canzoni mirano a creare un legame attraverso l’onestà e la specificità, offrendo scorci lucidi di mondi interiori imperfetti e familiari, e la speranza che qualcuno là fuori provi le stesse sensazioni.

Crazy Paving: Bandcamp | Soundcloud | Spotify