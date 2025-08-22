La nostra rubrica “Brand New” ci regala spesso delle belle soddisfazioni e siamo felici quando un musicista o una band che seguiamo da un po’ di tempo raggiunge dei traguardi importanti: in questo caso stiamo parlando di Clara Mann, che dopo aver pubblicato due EP, “Consolations” (2019) e “Stay Open” (2022), a marzo ha finalmente realizzato, via state51, questo suo atteso debutto sulla lunga distanza.

L’album è stato registrato principalmente presso i 4AD Studios di Londra, prodotto e mixato da Fabian Prynn (Martha Skye Murphy, Ex:Re, Fabiana Palladino) che ha accuratamente facilitato uno spazio immaginativo per la Mann per esprimere le parti giocose, strane e reali di se stessa.

La press-release racconta che per la Mann l’album è un’espressione tangibile di tutto il suo mondo: una palla di neve sollevata tra le sue mani perché il mondo la veda, in tutti i suoi strati e le sue complessità, contenente tutti i suoi amori, le sue relazioni, i suoi ricordi e le sue esperienze.

Sin dalla opening-track “It Only Hurts” si puo’ comprendere come la semplicità dei suoi pezzi sia il suo punto di forza: il fingerpicking che accompagna la sua voce sembra perfetto per questo brano, che regala emozioni uniche, mostrando allo stesso tempo la sua vulnerabilità e la sua dolcezza.

Altrettanto intima e toccante poco dopo anche “Driving Home The Long Way”, altra dimostrazione di una grande sensibilità da parte della songwriter originaria del Dorset, ma da tempo residente a Londra.

Nella successiva “Stadiums” i vocals della Mann sono supportati dal tocco gentile del piano: dolorosa, ma sincera, questa è un’altra di quelle canzoni che sa colpire sin dal primo ascolto per il grande cuore che la musicista britannica sa metterci.

La chitarra di Clara è appena pizzicata in “Remember Me (Train Song)”, ma canzone non necessità nulla di più perchè la voce della giovane inglese, pur triste (il pezzo parla di andare via dalla persona che si ama), è incredibilmente vera ed emotiva.

Anche la title-track “Rift” è altrettanto struggente e, attraverso la sua leggerezza, riesce comunque nell’intento di passare sentimenti dolorosi.

Un album intenzionalmente scritto con una strumentazione semplice, in cui Clara Mann racconta le sue esperienze personali, pur difficili: il risultato è senza dubbio molto bello e quasi solenne e sa emozionarci dalla prima all’ultima nota, toccando i cuori di chi ascolta.