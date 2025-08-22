“Acid Communism”, il nuovo album dei gallesi Keys, prende in prestito il titolo dall’opera inedita del filosofo e saggista britannico Mark Fisher, lasciata incompiuta prima del suo suicidio all’inizio del 2017. Nei testi, l’eco dei pensieri di Fisher sul capitalismo e sui suoi effetti corrosivi sulle vite individuali e collettive si traduce in un’esplorazione intensa del valore dell’unione e della socialità autentica – ben lontana da quella artificiale e mercificata imposta dai miliardari del web – come strumento di resistenza alla disumanizzazione dilagante.

I Keys affrontano questa difficile sfida con un sound psichedelico in continua metamorfosi, saldo nelle radici del rock DIY ma attraversato da sfumature ibride che lo rendono vivo e sorprendente. È un ascolto che cresce a ogni passaggio, sospeso tra un futuro acidissimo e stratificato – capace però di incursioni nella semplicità dell’indie rock e del pop chitarristico – e un passato intriso di anni ’60 e ’70, a metà strada tra le visioni lisergiche dei Grateful Dead e le intuizioni avanguardistiche del krautrock e del progressive.

La tecnica impeccabile della band esalta un lavoro che, pur conservando un’anima lo-fi, suona pieno e definito, arricchito da una varietà di sintetizzatori e persino da eleganti inserzioni di archi e fiati. Ogni dettaglio è curato, ogni scelta sonora è pensata per fondere complessità e immediatezza, creando una psichedelia moderna, contaminata e personale.

Fra i brani più incisivi spiccano “Fish Out Of Water”, “Who Stands To Gain” e “What Do I Have To Do?”, veri manifesti di un album che non si limita a suonare bene, ma a suggerire un’idea di musica come spazio di resistenza e immaginazione collettiva.