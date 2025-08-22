The Dirty Nil tornano, via Dine Alone Records, con questo loro quinto lavoro sulla lunga distanza, che arriva dopo poco più di due anni dal precedente, “Free Rein To Passions“.

Credit: Drew Thomson

Registrato, mixato e prodotto da Vince Soliveri, il disco è stato poi masterizzato da Adam Chichocki.

Il frontman e chitarrista Luke Bentham spiega che il loro nuovo album è stato ispirato da alcune opere d’arte dimenticate che si trovano in Vaticano.

Il principale singolo del disco, “Gallop Of The Hounds”, non solo apre i giochi, ma arriva diretto e cattivo in faccia di chi ascolta: riff decisamente heavy, che vanno ad ammiccare l’occhio all’hard-rock, sono supportati da una potente sezione ritmica e, anche se ci sono alcuni momenti più tranquilli nel pezzo, qui l’adrenalina è totalizzante.

Non mancano riff graffianti e intensi anche nella successiva “Fail In Time”, ma le sensazioni melodiche sono più marcate e piacevoli rispetto al pezzo precedente, mentre i vocals di Bentham risultano più emotivi.

In “Rock N’ Roll Band” i canadesi parlano della vita stando in una band e criticano l’industria musicale (“Someone else is getting rich, not you“): nel brano, però, sono evidenti una notevole freschezza punk (con ottimi riff) e una sensibilità melodica davvero importante.

Se “They Won’t Beat Us” inizialmente ha un coro molto interessante, poi dimostra una cattiveria aasoluta con chitarre rumorose e quasi heavy-metal nella sua parte finale, mentre la conclusiva “I Was A Henchman” è energia pura e intensità punk totalmente liberatoria piena di distorsioni.

Un disco duro, potente e intenso, non solo punk, ma anche heavy rock che magari non cambierà i destini della musica, ma che sarà sicuramente capace di farci divertire e ballare nei prossimi festival estivi.