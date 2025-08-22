Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

DEFTONES – “Private Music”

[Reprise]

alt-metal

È stato preceduto dai singoli “My Mind Is a Mountain” e “Milk of the Madonna”. L’album è stato prodotto da Nick Raskulinecz, che aveva già lavorato agli album “Diamond Eyes” (2010) e “Koi No Yokan” (2012) della band. Oltre ai membri del gruppo Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado e Chino Moreno, nell’album compare anche il bassista Fred Sablan, rendendolo il primo dopo l’abbandono dell’ex bassista Sergio Vega nel 2021. Primo album in studio della band dal 2020, “Ohms”, “Private Music” segna il più lungo intervallo tra due album dei Deftones.

WOLF ALICE – “The Clearing”

[Columbia]

indie-rock

“The Clearing” a quanto ci dicono le note stampa attinge a una tavolozza dorata di suoni anni ’70 con alcuni accenti di jazz latino. Nelle note stampa “The Clearing” è descritto come “giocoso e serio, ironico e schietto” e “un cambiamento progressivo da parte di una band la cui esplorazione dell’amore, della perdita e delle relazioni umane ha già articolato l’esperienza di formazione di un’intera generazione“. “È un album pop/rock classico che strizza l’occhio agli anni ’70 pur rimanendo saldamente radicato nel presente. Se i Fleetwood Mac scrivessero un album oggi a North London, otterrebbero qualcosa di simile a questa serie di brani grandiosi e spontanei, ognuno diverso dall’altro. ‘The Clearing’ racchiude quella sensazione liberatoria di trovare un momento di pace e chiarezza, dopo essere sopravvissuti alla frivolezza spensierata dei vent’anni, emergendo verso il proprio futuro.“

MAC DeMARCO – “Guitar”

[Mac’s Record Label]

indie-pop-rock

Mac DeMarco ha chiamato David Ives per masterizzare il disco, ma ha fatto tutto il resto da solo. DeMarco ha scritto e registrato tutto “Guitar”, e ha fatto tutto nella sua casa di Los Angeles nel novembre 2024. È anche andato in Canada per mixare l’LP, ha scattato la foto di copertina e ha girato i suoi video musicali. In un comunicato stampa, DeMarco ha dichiarato: “Penso che Guitar sia la rappresentazione più fedele della mia vita attuale che sono riuscito a mettere su carta. Sono felice di condividere questa musica e non vedo l’ora di suonare queste canzoni in tutti i posti che potrò“.

WATER FROM YOUR EYES – “It’s A Beautiful Place”

[Matador]

alt-rock

“It’s a Beautiful Place”, il nuovo album dei Water From Your Eyes, si apre con il brano strumentale “One Small Step”, che sembra sospeso a gravità zero: un preludio perfetto per quello che è un grande passo avanti per il duo newyorkese. L’album è una megalopoli scintillante: una visione satellitare di epoche e forme musicali, una rielaborazione del songbook y2k che è allo stesso tempo sbalorditiva e consapevole del proprio posto nell’immensità. “Alla fine ha finito per riguardare il tempo, i dinosauri e lo spazio“, dice Nate Amos. “Volevamo presentare una vasta gamma di stili in un modo che riconoscesse che tutto è solo un piccolo puntino“.

SUNYEARS – “The Song Forlorn”

[Vill]

alt-pop

Dopo oltre vent’anni di carriera come musicista professionista, Peter Morén è ancora alla ricerca della propria identità. È una consapevolezza che ha acquisito nel 2020, quando la sua band, l’amato trio indie rock Peter Bjorn and John, ha pubblicato il suo nono album quasi in concomitanza con l’inizio della pandemia. Con tutti i tour e la promozione cancellati, Morén si è trovato a confrontarsi più intensamente che mai con la domanda su chi fosse veramente come cantautore. “Guardo i miei colleghi con cui ho lavorato, come James Yorkston o Robert Forster“, dice, “e quei ragazzi sono autori, con un’identità chiara. Sanno esattamente cosa vogliono fare. Ma io mi sentivo un po’ perso“. Con i Peter Bjorn and John costretti a mettere in pausa la loro attività, Morén ha deciso di ritrovare la sua strada nel mondo della musica. È tornato alla chitarra come strumento principale per comporre, affrontando lo strumento da nuove angolazioni. Ha rivisitato vecchie idee per canzoni che non erano mai state realizzate e ne ha scritte di completamente nuove. Da qui è nato SunYears, che mescola elementi di guitar pop, indie rock, folk e psych.

KERALA DUST – “An Echo Of Love”

[PIAS]

art-rock, elettronica

Il nuovo album dei Kerala Dust, “an echo of love”, è una lezione di come non fermarsi mai. Al centro della sua ibridità musicale – in cui l’art rock incontra l’elettronica innovativa e il calore della pista da ballo lascia spazio alle ampie prospettive dell’Americana, al blues del deserto e ai viaggi crepuscolari attraverso una città illuminata dalle luci al neon – è un disco vivo delle possibilità del flusso costante. Un disco meravigliosamente mutevole, una fusione in cui il significato si trova nei frammenti piuttost che in qualcosa di fisso o statico.

WE CAME AS ROMANS – “All Is Beautiful…Because We’Re Doomed”

[Sharptone Records]

heavy-metal

I We Came As Romans continuano a progredire ed evolversi alla velocità della luce, mantenendo un posto di primo piano nella musica e nella cultura heavy. Non si accontentano mai di seguire le mode, ma lavorano forte sulla catarsi del groove, l’elettronica e i cori da stadio in un suono che si rifiuta di restare fermo, immergendosi naturalmente nel metal, nell’alternative, nell’hardcore e nel rock.

VALENTINA MEGALETTI & YPY – “Kansai Bruises”

[AD93]

elettronica

Valentina Magaletti, batterista, percussionista e compositrice nota per il suo lavoro con Moin, Holy Tongue e Vanishing Twin, ha collaborato con il musicista, produttore e compositore YPY (alias Koshiro Hino dei Goat) per il loro ultimo LP intitolato “Kansai Bruises”. Il duo accompagna gli ascoltatori in un viaggio attraverso le strade illuminate dai neon di Osaka, combinando una batteria abrasiva e un’elettronica giapponese artigianale che sembra il rumore dell’asfalto sulla pelle. La loro musica è un mix di felicità e lividi, con temi di speranza e paura che si intrecciano in percussioni metalliche.

PINO PALLADINO & BLAKE MILLS – “That Wasn’t a Dream”

[Impluse!]

jazz

Pino Palladino e Blake Mills tornano con il loro secondo album collaborativo, “That Wasn’t a Dream”, pubblicato dalla New Deal / Impulse! Records. Questo disco segue il loro debutto del 2021, “Notes With Attachments”. L’album riprende da dove il precedente si era interrotto, ma esplora alcuni spazi nuovi incredibilmente emozionanti ed è una dichiarazione artistica a sé stante. Gli ascoltatori potranno cogliere influenze da album come “Hejira” di Joni Mitchell o “Bitches Brew” di Miles Davis, ma questi due maestri continuano a creare nuovi paesaggi sonori che trascendono i generi.

DEAN JOHNSON – “I Hope We Can Still Be Friends”

[Saddle Creek]

indie-folk

Con “I Hope We Can Still Be Friends”, il suo album di debutto per la Saddle Creek, Dean Johnson stringe un patto con l’ascoltatore: ti canterà la sua verità nel modo più sincero e affascinante possibile, se tu prometti di mantenere una mente aperta. L’album è essenzialmente un’antologia che collega i primi giorni di Johnson come cantautore con la sua visione e le sue capacità attuali. Ci sono canzoni che fanno parte delle sue scalette da anni e altre che saranno nuove per i fan. Ciascuna delle 11 tracce contiene commenti sociali scherzosi o storie d’amore raccontate con affetto. Le canzoni dell’album che parlano di amore e relazioni offrono un altro modo di interpretare il titolo: come un pensiero d’addio a un ex. “I Hope We Can Still Be Friends” fluttua tra il temporaneo e l’eterno, con la sua strumentazione minimalista che eleva la voce commovente di Johnson a nuove vette.

SEKUNDERNA – “Hits”

[Fika]

power-pop, punk

I punk svedesi Sekunderna tornano con il loro secondo album “Hits”, un disco di scintillanti inni power pop eseguiti con l’urgenza punk nella loro lingua madre, lo svedese. Un’esplosione di energia melodica tagliente come un rasoio per i fan dei The Replacements, Martha e Hüsker Dü. I fan dell’album di debutto dei Sekunderna riconosceranno l’energia grezza e l’angoscia esistenziale della band, ma “Hits” porta anche qualcosa di nuovo. Ci sono momenti di tristezza, gioia, assurdità e liberazione, come nel primo singolo “Se dig inte om”, un inno powerpop compresso che canalizza il tradimento e i riferimenti a Eyvind Johnson, o “Kedjorna faller”, ambientato in un film di Aki Kaurismäki. Orecchiabile, straziante e totalmente vivo, “Hits” è il suono dei Sekunderna che vanno avanti senza guardarsi indietro.

NOURISHED BY TIME – “The Passionate Ones”

[XL Recordings]

pop, soul. R&B



“The Passionate Ones” è il secondo album di Nourished By Time, il primo pubblicato dalla XL Recordings dopo l’EP “Catching Chickens” del 2024. Realizzato tra Baltimora, Londra e New York, “The Passionate Ones” è un sermone, una catarsi in dodici tracce, urlata dal ventre del capitalismo in fase avanzata, un progetto per costruire il proprio altare sulle rovine del sogno americano. L’album mette in mostra il sound unico di Marcus Brown, plasmato dal ricco ed eclettico patrimonio musicale della sua città natale, Baltimora, dove jazz, punk, indie, hip hop, elettronica e R&B si scontrano in una cruda armonia. “In The Passionate Ones”, Brown affronta temi come l’amore, il lavoro, l’esistenzialismo, i sogni, la disillusione e la speranza attraverso la lente del metamodernismo, documentando la storia americana di un artista che esplora la creatività per rimanere a galla mentre insegue i propri sogni.

KINGFISHR – “Halcyon”

[Atlantic]

pop-folk

Tre giovani ragazzi provenienti dall’Irlanda hanno storie da raccontare e sanno come farlo bene. Ecco i Kingfishr, la band folk-rock che sta rapidamente diventando uno degli artisti più chiacchierati e richiesti del 2025. Mentre la società si agita e litiga sui social media, sull’intelligenza artificiale e sul tasso di inflazione, i Kingfishr ci riportano alle nostre radici attraverso la loro musica autentica e il loro songwriting poetico, entrambi racchiusi nel loro album di debutto, “Halcyon”.

PENDULUM – “Inertia”

[Mushroom]

elettronica

I Pendulum, maestri della drum and bass, pubblicano il loro primo nuovo disco in studio dopo 15 anni, l’attesissimo quarto album, “Inertia”. Considerati da molti una delle più grandi band elettroniche di tutti i tempi, hanno all’attivo tre album di platino, tra cui il famoso album di debutto “Hold Your Colour” (2005), “Immersion” (2015) e “In Silico” (2008), che hanno raggiunto rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica britannica, e hanno venduto oltre un milione di album solo nel Regno Unito. Il disco vede la collaborazione di Bullet For My Valentine, Scarlxrd, AWOLNATION e Wargasm.

THE STARGAZER LILIES – “Love Pedals”

[Shore Dive]

shoegaze, indie-rock

A metà strada tra un sogno ricoperto di glitter e una nebbia psichedelica vorticosa, The Stargazer Lilies creano paesaggi sonori coinvolgenti che sembrano al tempo stesso ultraterreni ed emotivamente crudi. Il duo canalizza le texture vintage dello shoegaze attraverso una lente moderna di ambient, doomgaze e psych-pop. Con chitarre vorticose, ritmi ipnotici e voci intrise di riverbero, costruiscono mondi sonori che sbocciano come fiori al rallentatore, senza mai perdere di vista ciò che serve per usare la loro tavolozza sonora per creare i loro brani.

WINTER – “Adult Romantix”

[Winspear]

indie-rock, shoegaze

Presenza fissa sulla scena musicale di Los Angeles da oltre un decennio, la cantautrice Samira Winter ha trovato casa nella comunità rock DIY della città, ritagliandosi una nicchia tutta sua con il suo dream pop eclettico e ricco di dettagli sotto il nome di Winter. Il suo ultimo album e debutto con la Winspear, “Adult Romantix”, è una lettera d’addio a Los Angeles – “un tunnel di estati e ricordi” – ispirata alla letteratura gotico-romantica di Mary Shelley e alle commedie romantiche degli anni ’90. Prima del suo emozionante trasferimento da una costa all’altra, ha trascorso circa due anni a scrivere canzoni in uno stato di transitorietà: spesso tra un tour e l’altro, in città diverse e in vari appartamenti in subaffitto. Le 13 tracce che ne sono risultate sono diventate il suo nuovo LP, “Adult Romantix”. Nostalgico e malinconico, l’album è influenzato da Sonic Youth, Elliott Smith e lo shoegaze californiano degli anni 2010.

KATHLEEN EDWARDS – “Billionaire”

[Dualtone]

indie-pop-folk

L’acclamata cantante, autrice e performer Kathleen Edwards torna con il suo attesissimo nuovo album, “Billionaire”, pubblicato dalla Dualtone Records. Evocando il suo album di debutto, “Failer”, il nuovo album di 10 brani è ricco della caratteristica acutezza lirica e delle osservazioni della Edwards ed è stato prodotto da Jason Isbell e Gena Johnson. Celebrata come una delle pioniere della musica alt-country e americana moderna, Edwards è amata dai fan e dai colleghi musicisti.

SPACE FACE – “Lunar Manor”

[Mothland]

psych, indie-rock

Per il loro terzo album, gli psichedelici rocker Spaceface (Los Angeles) puntano molto su una produzione dicotomica, mescolando abilmente registrazioni casalinghe lo-fi con trucchi da studio di alto livello, per offrire un vero e proprio bombardamento di brani indie che rimangono in testa, spaziando dal dream pop solenne all’elettronica punk. Prendendo il nome dallo studio in cui è stato realizzato, “Lunar Manor” è essenzialmente una successione di jam senza tempo in cui arrangiamenti new wave massimalisti alimentati da sintetizzatori dinamizzano un songwriting semplice e sincero con sottile disinvoltura. Le canzoni sono tanto vivide quanto poetiche e raccontano lunghi viaggi senza meta, sogni ad occhi aperti su un mondo senza soldi, momenti spensierati con una persona cara o semplicemente ricordi di graziosi animaletti volanti illuminati dai proiettori. A loro volta, i brani di questo ampio lavoro sono affascinanti e allo stesso tempo facilmente riconoscibili.

DINOSAUR PILE-UP – “I’ve Felt Better”

[MASC]

indie-rock

Lotta. Vulnerabilità. Dolore. Resilienza. Amore. È stato un viaggio infernale quello intrapreso dai Dinosaur Pile-Up, che si sono coraggiosamente messi a nudo nel loro nuovo album “I’ve Felt Better”. C’erano sei persone nel reparto quando Matt Bigland è stato ricoverato in ospedale per la seconda volta. Tre di loro non ce l’hanno fatta. La vita è breve. È fragile. Può finire in un istante. Questa è la dura verità con cui ha dovuto fare i conti il frontman dei Dinosaur Pile-Up. In 12 tracce, “I’ve Felt Better” racchiude cinque anni di emozioni represse – speranza, disperazione, rassegnazione e coraggio colossale – i Dinosaur Pile-Up al loro meglio.

EVE ADAMS – “American Dust”

[Basin Rock]

folk noir

“American Dust” è un’ode alla bellezza del sud-ovest americano, dove vasti paesaggi desertici racchiudono storie crude e tenere allo stesso tempo. Il caratteristico folk noir di Eve Adams tesse un vivido arazzo di amore, sacrificio e silenziose rivelazioni, evocando immagini di tempeste di sabbia, cani randagi e treni in lontananza. L’alto deserto della California è un luogo vasto e sconcertante. Da qualche parte in quel paesaggio vasto e sconfinato, Eve Adams ha vissuto la sua vita nel deserto, scrivendo in silenzio il seguito dell’LP “Metal Bird” del 2021. Mentre quell’album cantava lo spazio liminale, la turbolenza onirica dell’età d’oro di Hollywood, “American Dust” è molto più radicato nella narrazione tradizionale; un elogio funebre del sogno americano canalizzato attraverso quella parte sconfinata del paese che racchiude tanto potere e mistero.

APOLLO JUNCTION – “What In The World”

[Shed Load Records]

indie-rock

Il nuovo album degli Apollo Junction, “What In The World”, è frutto di anni di lavoro, nato dagli alti e bassi, dagli innumerevoli concerti e da tutto il caos che c’è stato nel mezzo. È la versione più sincera della band, un disco plasmato da ogni discussione notturna, da ogni svolta, da ogni storia folle che si sono raccontati. Il cantante Jamie Williamson spiega l’importanza dell’album: “Questo album è perfetto per dove siamo ora. Ogni brano è un’istantanea: ci sentiamo persi, ritroviamo la strada e ricordiamo perché abbiamo iniziato. Si tratta di creare qualcosa che ci faccia sentire a casa. Abbiamo cercato un significato e abbiamo capito che era proprio davanti a noi: la band, le canzoni, questo disco. “What In The World” non è solo un titolo, è la risposta che abbiamo cercato per tutto questo tempo“.





THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE AND I AM NO LONGER AFRAID TO DIE – “Dreams of Being Dust”

[Epitaph]

post-hardcore

The World Is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die tornano con “Dreams of Being Dust”, un album in cui il collettivo formatosi nel Connecticut esplora le profondità della rovina emotiva e riemerge con il suo lavoro più bruciante e implacabile di sempre. L’album sostituisce la consueta estensione della band con qualcosa di più frastagliato, inserendo il post-hardcore nel loro DNA post-tutto. Anche in mezzo al caos, il nucleo della band rimane intatto: la fede nella comunità, nella resistenza e nel dare un senso al mondo attraverso il volume e la vulnerabilità.

ROYEL OTIS – “Hickey”

[Capitol]

indie-pop

Royel Otis presentano “Hickey”, il loro nuovo album. Il duo australiano mette in mostra un’evoluzione più pulita e sicura del proprio sound indie rock intriso di sole. Caratterizzati da chitarre jangly, ritornelli accattivanti e testi diretti e incisivi, brani come “moody”, ‘car’ e “say something” catturano l’emozione della giovinezza e il caos della crescita. Nel complesso, come ci fanno sapere le note stampa, “Hickey” è un album romantico, ribelle e orecchiabile.

GREG FREEMAN – “Burnover”

[Transgressive]

indie-folk-rock

Greg Freeman trova ispirazione nella ricerca della catarsi emotiva e della risonanza contemporanea e nell’eccentrica bruttezza del passato. Le sue canzoni hanno tutte un senso tangibile del luogo grazie alla sua interpretazione urgente e al suo lirismo evocativo, che attinge alla storia per raccontare di violenza, perdita e nascite. Esplosivi, inquietanti e innegabili, i 10 brani qui presenti offrono il lavoro più avventuroso e personale di Freeman.

CASE OATS – “Last Missouri Exit”

[Merge Recordd]

folk

“Last Missouri Exit” è un disco doloroso, con la band che si equilibra attorno a Casey Gomez Walker mentre descrive il passaggio all’età adulta in termini di lealtà verso persone disperatamente imperfette e, alla fine, di fedeltà a se stessa. Le canzoni hanno trovato forma dal vivo. La sua visione malinconica e idilliaca del Midwest non è nostalgia del passato: è ciò che i Case Oats hanno evocato in uno scantinato durante un’estate, con un impianto improvvisato, un documento di una band che è cresciuta insieme attorno a queste canzoni, raggiungendo un nuovo apice della sua capacità collaborativa.

TOPS – “Bury The key”

[Ghostly International]

indie-pop

I TOPS scrivono musica senza tempo che intreccia in modo affidabile immediatezza e profondità. “Bury the Key”, il loro primo album dal 2020 è una reintroduzione accattivante per la band di Montréal: sempre raffinati, indubbiamente maestri della loro arte melodica, ma senza paura di evolversi e mettersi alla prova con toni diversi, a volte più cupi. L’album affronta sentimenti un tempo repressi, coinvolgendo l’alternanza tra felicità, edonismo e autodistruzione. Sebbene spesso popolate da personaggi di fantasia, le loro canzoni luminose, coinvolgenti e autoprodotte attingono da osservazioni personali: l’intimità (sia all’interno che all’esterno della band), i comportamenti tossici, l’uso di droghe e il terrore apocalittico.

JOBBER – “Jobber To The Stars”

[Exploding In Sound Records]

indie-rock

Il primo album dei Jobber, “Jobber to the Stars”, cattura quel momento tra un urlo di orrore e una risata sguaiata in 11 canzoni contorte che ricoprono i loro ritornelli zuccherati di sudore, sangue e fango, come l’elettrizzante opener “Raw Is War” e la distorta “Pillman’s Got A Gun”, una cartolina dall’inferno. È un power pop che si spoglia per rivelare i suoi lati più contorti e disordinati. Il titolo dell’album gioca sul nome della band, un termine del wrestling e sul percorso personale del leader Meizner durante i due anni e più di gestazione del disco. “Nel wrestling professionistico, un ‘jobber to the stars’ è un performer che perde sempre contro i grandi nomi, ma non contro i perfetti sconosciuti“, spiega. “Sono abbastanza bravi da far sembrare grandi le star, ma non sono mai quelli che vengono spinti al vertice“.

LAUFEY – “A Matter of Time”

[Vingolf Recordings]

bedroom pop

Il terzo album di Laufey, “A Matter of Time”, lavora sull’ introspezione e sull’angoscia che accompagna la vita e l’amore. Laufey ha affascinato una generazione con canzoni virtuosistiche sull’amore e la scoperta di sé, manifestando la sua visione della musica pop influenzata dal jazz e dalla musica classica. Ma dopo essere diventata la più giovane vincitrice del Grammy per il miglior album pop tradizionale, la compositrice, cantante, produttrice e polistrumentista islandese-cinese si sente più libera che mai, come lei stessa afferma, di “lasciare vagare il mio cuore“. Per il suo terzo album, “A Matter of Time”, Laufey collabora con i colleghi produttori Spencer Stewart e Aaron Dessner per rompere le aspettative che lei stessa ha creato, offrendo un sound trascendentale e testi sinceri che arrivano dritti al cuore.

HAND HABITS – “Blue Reminder”

[Fat Possum]

ambient-folk

Meg Duffy dei Hand Habits ha scritto il nuovo album “Blue Reminder” come reazione a ciò che si fa quando la felicità bussa davvero alla porta. Dopo anni di collaborazioni e tour con musicisti come Kevin Morby e Perfume Genius, Duffy attinge ancora dal conforto di quella comunità, ma questa volta è lei a occupare il centro della scena, con il suo songwriting più sicuro e classico di sempre, sostenuto da una strumentazione ricca di sfumature e da testimonianze commoventi. Il disco è una celebrazione dell’impegno: essere una versione più onesta di sé stessi, spinti da un amore romantico che riconosce la bellezza dell’imperfezione.

WRECK AND REFERENCE – “Stay Calm”

[The Flenser]

experimental, noise, drone

Il quinto album dei Wreck and Reference è una meditazione sull’orrore della vita moderna. Come si può rimanere calmi quando è intrinsecamente terrificante essere vivi? Per Felix Skinner e Ignat Frege, rimanere calmi significa affrontare il vuoto a testa alta. Quindici anni fa, due uomini sono emersi da un garage surriscaldato nelle desolate lande della California con una visione singolare per il futuro della musica dark e intensa: campioni torturati, batteria acustica esplosiva e una netta assenza di chitarre. Hanno superato le ortodossie della musica metal e sono entrati nella strana nuova alba dell’esperimentalismo elettronico. Da allora, la musica heavy si è evoluta, ma la visione di Wreck and Reference rimane fresca, trasgressiva e innegabilmente esistenziale nella sua pressione contro la corrente dominante. “Stay Calm” è tutto tranne che calmo. Un viaggio selvaggio che non perde mai di vista l’obiettivo. Allacciate le cinture, per favore.

ADRIAN SHERWOOD – “The Collapse Of Everything”

[On U Sound]

elettronica

Un album meticolosamente costruito dal maestro del mixaggio, che spinge il suo sound sempre avventuroso verso nuove frontiere.Sebbene sostenuta da una naturale sensibilità dub, la musica presentata in “The Collapse of Everything” attraversa fluidamente i confini di genere e fonde senza soluzione di continuità una vasta gamma di influenze provenienti da una vita dedicata all’ascolto e alla produzione. Con la partecipazione di Brian Eno, Doug Wimbish, Keith Le Blanc, Cyrus Richards e altri.

KAITLYN AURELIA SMITH – “Gush”

[Nettwerk]

elettronica

Kaitlyn Aurelia Smith è una compositrice, performer e produttrice americana di formazione classica proveniente dal Pacific Northwest. La sua musica è una forma di interpretazione uditiva, alimentata dalla curiosità e dal suo kit di sintetizzatori modulari, analogici e rari, texture orchestrali e voce. Sin dai suoi primi lavori autoprodotti nel 2012 (“Tides”), ha esplorato le infinite possibilità degli strumenti elettronici e il rapporto tra suono, forma, colore, movimento del corpo ed espressione.

SOMBR – “I Barely Know Her”

[Warner]

pop

Il disco, dieci tracce scritte interamente dal cantautore (vero nome Shane Boose), è co-prodotto con Tony Berg, già al lavoro con Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Boygenius.

ANAND WILDER – “Psychic Lessons”

[Last Gang Records]

psycho-pop

Il cantautore e polistrumentista Anand Wilder è meglio conosciuto come co-fondatore degli Yeasayer, gruppo indie rock sperimentale in continua evoluzione. Nel 2022 Wilder ha pubblicato il suo album solista post-Yeasayer, “I Don’t Know My Words”, su Last Gang Records. Ora Anand Wilder torna con “Psychic Lessons” un viaggio indie-psichedelico che mescola texture ricche e melodie inquietanti. Noto per aver plasmato il sound pop sperimentale degli anni 2010, Wilder canalizza il suo istinto di superamento dei confini in una visione solista cinematografica.

JAMES YORKSTON AND FRIENDS – “Songs for Nina and Johanna”

[Domino]

indie-folk

“Songs for Nina and Johanna” è il nuovo album di James Yorkston, che questa volta vede la partecipazione non di una, ma di ben due delle cantanti più famose della Svezia. Registrato a Stoccolma con Nina Persson (The Cardigans), Johanna Söderberg (First Aid Kit) e i membri della Second Hand Orchestra, l’album contiene canzoni che parlano di famiglia, amore e genitorialità. Tenero e straziante, ma allo stesso tempo incredibilmente positivo.

SUPERCHUNK – “Songs In The Key of Yikes”

[Merge Records]

indie-rock

“Songs in the Key of Yikes” sprigiona un suono trionfante e luminoso nell’oscurità. Paradossalmente, l’energia di “Songs in the Key of Yikes” rasenta e talvolta sfocia nell’euforia, come in “Stuck in a Dream”, che emerge come un’oasi nata da un miraggio tra “Everybody Dies” e “Train on Fire”, un brano adatto a scatenare il pubblico in un pogo. “Songs in the Key of Yikes” è un album tipico dei Superchunk: viscerale, senza tempo e incredibilmente orecchiabile, un balsamo catartico per questi tempi opprimenti che sarà ancora più efficace una volta che avremo risolto i nostri casini collettivi.

HEDDLU – “Tramor”

[Zawn Records]

elettronica

Heddlu è il nuovo progetto musicale di Rhodri Daniel. Originario del Ceredigion, Rhodri è stato membro fondatore della rinomata band gallese Estrons. Heddlu, che in gallese significa “polizia” e deriva dalle parole ‘pace’ e “forza”, è perfetto per descrivere la musica del progetto, che offre una forza di pace al cantautore. Rhodri ha trascorso gli ultimi anni scrivendo e sperimentando nuovi suoni e strumenti, mentre il suo udito, che era stato danneggaito ai tempi della band, recuperava lentamente. Durante la scrittura e la registrazione del suo secondo album, la vita ha trovato il modo di interrompere e influenzare il processo creativo, portando a numerose riscritture e alla cancellazione dell’intero album. Alla fine, nonostante le interruzioni, il secondo album di heddlu, “Tramor”, è stato completato. “Tramor”, che in gallese significa “oltremare”, è una serie di canzoni intime e instabili che raccontano anni di perdita, allontanamento, traumi e speranza.

CODY BODACIOUS – “MicroplasticGodmonkey”

[autoproduzione]

alt-rock, indie-pop-rock

Tratta da una serie apparentemente infinita di registrazioni casalinghe raramente condivise, la musica di Cody Bodacious è opera del cantautore e polistrumentista americano Kevin Moxcey. Di professione autore di jingle pubblicitari, Moxcey ha un talento speciale per creare brevi brani di 2 minuti che riescono a scavare un po’ più a fondo nelle crisi esistenziali e nella confusione causata dall’ansia, pur mantenendo una superficie zuccherosa e ingenua. Attraverso temi quali la stanchezza, la noia e la stagnazione perpetua, Moxcey, con il suo pseudonimo Cody Bodacious, riesce a toccare le corde del cuore in modo a volte triste, a volte divertente, spesso entrambe le cose. “MicroplasticGodmonkey” è una raccolta tagliente di vaghi meandri, un ensemble disilluso alla ricerca di sé stesso, perennemente depresso.

<a href="https://codybodacious.bandcamp.com/album/microplasticgodmonkey">MicroplasticGodmonkey by Cody Bodacious</a>