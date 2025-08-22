credit: press

“Foggy Feelings è il terzo brano dell’EP di debutto “The War on Cars” a nome Barren Sea, band che si divide tra Amsterdam and Rotterdam.

La band ne parla così: “È una canzone profondamente emotiva che parla dell’essere trascinati nella violenza che ci circonda ogni giorno e del fatto che spesso resistere non è ciò che vorremmo fare. Dovremmo resistere per amore e cercare disperatamente di non dimenticare chi siamo nel frattempo“.

I ragazzi combinano elementi di grunge, shoegaze e un po’ di folk e in questo potente brano mettono in luce intensità e rabbia, evocando sia la disperazione degli anni ’90 ma anche un incredibile lirismo, quasi evocativo, quasi celestiale verrebbe da dire. Esplosioni e quiete si sussseguono e ci colpiscono fortemente, perchè questa “Foggy Feelings” non lascia infifferenti, ve lo assicuriamo!

Listen & Follow

Barren Sea: Instagram