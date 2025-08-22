Credit: press

Si rivede la band degli Stray Fossa, pronta a tornare in pista con il terzo labum “Blossomer”, seguito di “Closer Than We’ll Ever Know” uscito nel 2022.

La band si muove su un terreno molto elegangte e raffinato che a tratti ci riporta alla mente le ultime cose dei Ride, quelle più lineari e morbide, in cui lo shoegaze resta sullo sfondo, tenuto a bada da malinconie e un mood agrodolce che cattura i nostri sentimenti.

A volte sembra di scorgere echi di indietronica, con andamenti elettronici mai troppo ridondanti, sopra cui le chitarre disegnano trame avvolgenti, in cui acustica ed elettrica giocano a rincorrersi, tra brezzee indie-pop molto suggestive, come sappevano fare i Real Estate nei momenti migliori.

Ne risulta così un disco che potremmo definire primaverile, che scorre in maniera adorabile, senza alzare i toni, ma giocando alla perfezione con la bravura della parsimonia sonora più che quella della continua aggiunta. Tutto è misurato, dai suoni di chitarre, alle voci carezzevoli alla base ritmica e tutto ha una sua linea melodica molto chiara e riconoscibile.

Un buon lavoro.

