Credit: Sam Cush

I The Noisy hanno recentemente annunciato la firma con Audio Antihero, suggellandola con “Twos”, completata da un nuovo video musicale vampiresco, queer e in stile film muto del regista Sam Cush, che anticipa “The Secret Ingredient is Even More Meat”, edizione deluxe del loro album di debutto.

Quando parliamo dei The Noisy ci riferiamo al progetto solista della pluripremiata poetessa Sara Mae Henke. Nella primavera del 2023 il progetto è passato ad essere una band completa hanno pubblicato “Morricone”, lanciando una campagna di crowdfunding per il loro album di debutto, “The Secret Ingredient is More Meat”.

Per celebrare il primo anniversario di “The Secret Ingredient is More Meat”, Audio Antihero pubblicherà un’edizione deluxe intitolata “The Secret Ingredient is Even More Meat”, che includerà brani nuovi e rivisitati. “Grenadine” è il secondo singolo della prossima raccolta.

La canzone ha un tocco morbido, molto avvolgente e decisamente radiofonico. Sembra quasi di sentire una Lana Del Rey che si è lasciata andare a un brano più solare e meno “ricercato”, un brano adatto a un viaggio in macchina, su strade baciate dal sole e con il mare sullo sfondo. Piace tantissimo l’arrangiamento di fiati che rende ricco e ancora più coinvolgente il sound. Una gran bella canzone.

Listen & Follow

The Noisy: Instagram