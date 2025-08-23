Gli Hotline TNT rimuovono la loro musica da Spotify, affermando che “non è in linea con i valori della band“.

Nelle ultime settimane, diversi big musicali hanno ritirato pubblicamente il loro materiale dal servizio di streaming, parliamo di King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu e Deerhoof.

Ora, anche la band indie newyorkese Hotline TNT ha preso una decisione simile. “Lasciamo il servizio di streaming Spotify“, ha dichiarato il frontman Will Anderson in un comunicato. “L’azienda che si autodefinisce custode di tutta la musica registrata ha dimostrato senza ombra di dubbio di non essere in alcun modo in linea con i valori della band. Un mondo migliore è possibile“.

Il 5 settembre terranno un live streaming di 24 ore su Twitch, YouTube e Instagram, dove sperano di vendere 500 copie del loro terzo album “Raspberry Moon“, pubblicato a giugno. Durante lo streaming, hanno in programma di parlare delle “loro opinioni su Spotify“.