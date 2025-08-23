Il batterista degli Smiths Mike Joyce ha annunciato l’uscita della sua autobiografia. “The Drums” offre una visione in prima linea della storia della band dal punto di vista del “più grande fan degli Smiths al mondo“, così dicono le note stampa che annunciano il libro. “La sua prospettiva fuori dagli schemi, schietta e spiritosa gli permette di ricontestualizzare i momenti preferiti dai fan attraverso uno sguardo sulla sua vita meravigliosamente vulnerabile e umano“.

“The Drums” uscirà il 6 novembre.

La pubblicazione è curata da New Modern.

Nel 2013 Morrissey aveva pubblicato la prima autobiografia, “Autobiography”, mentre per Johnny Marr si era dovuto aspettare il 2016 con “Set the Boy Free”.

Il bassista degli Smiths Andy Rourke è morto di cancro al pancreas nel 2023.

Secondo la descrizione dell’editore, “The Drums” si concentrerà proprio sulla “sensazione” di far parte degli Smiths: “Attraverso le sue riflessioni sincere e spiritose, Mike risponde alla domanda che lui e il bassista Andy Rourke si ponevano spesso: ‘Dove abbiamo sbagliato?’… In The Drums, Mike Joyce ci offre finalmente il punto di vista del più grande fan dei Smiths al mondo, che fin dall’inizio era solo un ragazzo della periferia di Fallowfield che suonava la batteria“.