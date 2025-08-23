A giugno, Brian Eno e Beatie Wolfe avevano pubblicato due album collaborativi, “Lateral” e “Luminal”, e ora ne hanno annunciato un terzo. Il progetto di 11 brani intitolato “Liminal” uscirà il 10 ottobre. Già svelati i primi due singoli, “The Last to Know” e “Ringing Ocean”.
“Liminal si colloca nel punto di convergenza tra Lateral e Luminal“, hanno dichiarato Eno e Wolfe in un comunicato. “Se Lateral è una sorta di dipinto paesaggistico, un luogo sonoro, Luminal è un risveglio onirico, uno spazio emotivo. Liminal, l’ultimo arrivato, è un ibrido dei due, una strana terra nuova con un essere umano che vive e si fa strada attraverso i suoi spazi misteriosi“.
“Liminal è ambientato nella terra di confine tra il canto e il non canto (o ‘nong’, come lo chiamiamo noi), dove l’ascoltatore esplora un nuovo mondo sonoro intimo e sconosciuto, ancora inesplorato e ambiguo“.
Tracklist:
1 Part of Us
2 Ringing Ocean
3 The Last to Know
4 Procession
5 Little Boy
6 Flower Women
7 Shallow Form
8 Before Life
9 Laundry Room
10 Corona
11 Shudder Like Crows