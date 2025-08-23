Credit: Cecily Eno

A giugno, Brian Eno e Beatie Wolfe avevano pubblicato due album collaborativi, “Lateral” e “Luminal”, e ora ne hanno annunciato un terzo. Il progetto di 11 brani intitolato “Liminal” uscirà il 10 ottobre. Già svelati i primi due singoli, “The Last to Know” e “Ringing Ocean”.

“Liminal si colloca nel punto di convergenza tra Lateral e Luminal“, hanno dichiarato Eno e Wolfe in un comunicato. “Se Lateral è una sorta di dipinto paesaggistico, un luogo sonoro, Luminal è un risveglio onirico, uno spazio emotivo. Liminal, l’ultimo arrivato, è un ibrido dei due, una strana terra nuova con un essere umano che vive e si fa strada attraverso i suoi spazi misteriosi“.

“Liminal è ambientato nella terra di confine tra il canto e il non canto (o ‘nong’, come lo chiamiamo noi), dove l’ascoltatore esplora un nuovo mondo sonoro intimo e sconosciuto, ancora inesplorato e ambiguo“.

Tracklist:



1 Part of Us

2 Ringing Ocean

3 The Last to Know

4 Procession

5 Little Boy

6 Flower Women

7 Shallow Form

8 Before Life

9 Laundry Room

10 Corona

11 Shudder Like Crows