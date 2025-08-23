I Cheap Trick hanno annunciato il loro nuovo album, “All Washed Up“, in uscita il 14 novembre per BMG. Come anteprima, hanno condiviso il singolo “Twelve Gates”.

“All Washed Up”, il ventunesimo album in studio della band, è stato coprodotto dai Cheap Trickstessi insieme a Julian Raymond e mixato da Chris Lord Alge.

In una dichiarazione, il cantante e chitarrista Robin Zander ha descritto il prossimo album come “un altro grande album della migliore rock band del mondo“.

“Il nostro ultimo singolo, ‘Twelve Gates’, è uno dei nostri migliori“, ha detto il bassista Tom Petersson a proposito del singolo. “Adoro come è venuta questa canzone. È una delle mie preferite dell’album“.

