Uscirà il 10 ottobre “Horses (50th Anniversary)”, per celebrare il 50esimo anniversario di “Horses” di Patti Smith. L’album, pubblicato originariamente nel 1975, sarà disponibile in doppio CD e vinile. Ci sarà ovviamente l’album originale rimasterizzato direttamente dai nastri master originali, oltre a canzoni inedite, provini e rarità. Le note stampa ci informano che saranno presenti anche otto canzoni mai pubblicate prima, insieme ai demo RCA.

Il primo inedito “Snowball”, è già disponibile.

Il 4 novembre Patti Smith pubblicherà anche il libro biografico “Bread of Angels”.

La musicista suonerà in Italia il 15 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 10 ottobre alla ChorusLife Arena di Bergamo, data in cui eseguirà per intero “Horses”.