I Pretty Reckless tornano con la loro prima nuova canzone dopo quattro anni, un singolo intitolato “For I Am Death”, che la band sta indicando come l’inizio di un nuovo capitolo della carriera.

La cantante Taylor Momsen ha detto della nuova canzone: “Con ‘For I Am Death’ voglio che la musica parli da sola, permettendo all’ascoltatore di decidere cosa significa per lui. L’interpretazione della canzone potrebbe essere in linea con la mia, o potrebbe venire dal cuore del pubblico. In ogni caso, sono entusiasta di vedere cosa ne ricaveranno le persone e cosa significherà per loro. Oh, e il rock and roll non morirà mai“.