“Way It’s Gotta Be (Oh Yeah)” è la seconda collaborazione tra i Cast e P.P Arnold dal prossimo LP della band “Yeah Yeah Yeah” atteso il 30 gennaio 2026. La prima anticipazione era stata “Poison Vine”.

John Power commenta così il brano: Ti dicono tutta la vita che è così che deve essere, quando nel profondo sai che non è vero. Ti riempiono la testa con una narrazione che ti dice come devi sentirti riguardo a cose che non ti appartengono. Way It’s Gotta Be (Oh Yeah) è una canzone funk psichedelica che parla di seguire la propria strada e dire ciò che si pensa.