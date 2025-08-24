“Private Music” dei Deftones sembra essere uno di quei dischi che, a fine anno, compariranno nella Top 10 degli album dell’anno per molti, tra semplici ascoltatori e riviste specializzate. Una qualità molto alta, decisamente.
La band ha pubblicato questo nuovo album da pochissimo, anticipandolo, proprio poche ore prima del rilascio, con un live di 5 brani mandato in onda su “privatemusic.com”.
Per chi non lo avesse visto eccolo qui, esibizione pazzesca, ve lo anticipiamo subito…
Setlist:
My mind is a mountain
Dai The Flu
Infinite source
Entombed
Milk of the madonna